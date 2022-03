Oroscopo Paolo Fox della settimana 21-27 marzo 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 21 al 27 marzo 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 21 al 27 marzo 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, l’astrologo prevede una settimana da cinque stelle su cinque. Il cielo è interessante e promette grandi cose ora che Venere e Sole sono dalla vostra parte. Cercate di superare le polemiche, di non ritornare sul passato, che a volte può essere ingombrante: dovete recuperare terreno e andare avanti. Per quanto riguarda il lavoro, le occasioni non mancheranno, ma dovete prima liberarvi da un peso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore avete poca fiducia, i sentimenti non trovano spazio nella vostra vita. Venere ancora non è attiva, quindi ora dovete evitare le complicazioni e le polemiche. Meglio essere ottimisti e disponibili. Per quanto riguarda il lavoro, siete in ansia perché state aspettando delle risposte: non temete perché gli sforzi verranno ripagati.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere è dalla vostra parte e questo significa che stanno per arrivare belle notizie in amore. Prima, però, dovete dimenticare il passato e se un ex torna dovete valutare bene cosa fare, come muovervi perché sentite la necessità di avere nuovi stimoli. Per quanto riguarda il lavoro, giovedì meglio prendere le distanze da persone poco affidabili. Prendete tempo prima di decidere.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. Buone notizie in amore, il periodo difficile sembra ormai alle spalle. Cercate di tenere sotto controllo la gelosia: non potete vivere tutto in modo esagerato e soprattutto con i nati sotto il segno del Capricorno e dell’Ariete bisogna mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio è dalla vostra parte e le intuizioni non mancano.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (21-27 marzo 2022), quattro stelle. Favoriti i nuovi incontri. Cercate di non complicarvi la vita, forse qualcuno attorno a voi non vi ispira molta fiducia. Lunedì occhio perché potrebbe accadere qualcosa di strano. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata migliore sarà quella di mercoledì con Sole e Luna che saranno finalmente dalla vostra parte.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Cercate di aprire le braccia a nuovi amori, ma ricordate che tutto dipende da voi. Avete poca fiducia perché nelle ultime settimane avete fatto i conti con diversi problemi. Per quanto riguarda il lavoro, belle novità in arrivo, ma attenzione agli accordi che non devono essere troppo severi.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Venere e Marte sono dalla vostra parte. Questo cosa significa? Che in amore potete (e dovete) rimettervi in gioco, ma non aspettatevi troppo dagli altri. Il Sole da domenica sarà in opposizione e forse vi farà capire che una persona che vi sta vicino non è poi così limpida. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di valutare tutto con calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Una persona con voi non è stata così sincera e lo scoprirete in questi giorni. Qualcuno ha tradito la vostra fiducia. Le storie d’amore che nascono ora non sono chiare, cercate di non farvi coinvolgere, non potete lasciarvi andare con chiunque. Capitolo lavoro: Giove è dalla vostra parte e vi aiuterà a superare una crisi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore è arrivato il momento di fare nuove conoscenze, ma attenzione ai rimproveri perché c’è chi cercherà di attirare, in questo strano modo, la vostra attenzione. Siate disponibili, lasciatevi andare, ma non promettere amore eterno. Per quanto riguarda il lavoro, buone novità in arrivo nel mese di aprile, ora potete giocare tutte le vostre carte vincenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. In amore non potete insistere e rincorrere persone che sono lontanissime dai vostri ideali e dal vostro stile di vita. Cercate di non sottovalutare i nuovi incontri, ascoltate di più Venere. Per quanto riguarda il lavoro, dovete accettare una proposta senza tentennamenti e paure.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Il cielo promette grandi cose in amore e ora è arrivato il momento giusto per voi: potete innamorarvi, qualcuno busserà alla vostra porta e scombussolerà la vostra vita. I pianeti sono con voi e un’amicizia può trasformarsi in qualcosa di bello. Capitolo lavoro: stanno per arrivare belle notizie, tra chiamate e conferme. Dovrete, però, fare prima i conti con un periodo difficile.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Mercurio è dalla vostra parte e le nuove conoscenze sono favorite, soprattutto nelle giornate di inizio settimana, quelle di lunedì e martedì. Attenzione, però, al passato e ai ricordi: non potete vivere di malinconia! Per quanto riguarda il lavoro, i pianeti sono dalla vostra parte e vi aiuteranno a risolvere un problema legale.

