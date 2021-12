Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 25 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore potreste ricevere un nuovo stimolo da parte dei vostri amici più cari. Potrete usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sulla vostra vita quotidiana. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 dicembre 2021), la fase lunare vi influenza particolarmente dandovi l’impressione di non poter prendere parte a quanto è importante. Tuttavia, questa perdita di controllo può insegnarvi molte cose su voi stessi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi siete trattenuti per molto, troppo, tempo. È il momento di capire chi siete e cosa è importante per voi. Non pensate agli altri, né a quello che è giusto per loro. Non chiedete consiglio a nessuno, non è il momento giusto per farlo. Concentratevi sui vostri obiettivi con serenità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quando pensate ai progetti futuri avete molte difficoltà a comprendere dove segnare un limite. Sapete talmente bene quello che volete che rischiate di essere spinti un po’ troppo oltre dal vostro entusiasmo. Tenete sotto controllo i problemi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 dicembre 2021), sapete quello che volete ed è sicuramente una buona cosa, a parte quando non corrisponde esattamente con quello che ci si aspetta da voi. Cercate di non reprimere il vostro istinto in amore e nel lavoro.

PESCI

Cari Pesci, avete l’impressione di navigare in acque sconosciute, eppure le emozioni che provate sono piuttosto familiari. Forse avete già visitato questo posto nella vostra immaginazione…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: sapete cosa volete. Non reprimete l’istinto.