Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 25 dicembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, certe volte avete l’impressione di trovarvi come in un sogno finché non aprite gli occhi e vi rendete conto che la vostra vita è una baraonda… In questo momento non potete sfuggire alla realtà. Fateci i conti. Ok, sognare. Ma piedi ben saldi a terra.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 dicembre 2021), durante la giornata succederanno più cose di quanto potete immaginare. Nelle prossime ore vi sentirete persi in certe osservazioni che gli altri proprio non capiscono. Fatevene una ragione.

GEMELLI

Cari Gemelli, difficile dire agli altri quello che provate in questo momento, anche se è ciò di cui avreste bisogno. Nelle prossime ore avrete paura di tradire un segreto o di ferire qualcuno. Rifiutare di trattare l’argomento vi renderebbe distanti agli occhi degli altri. Coraggio e tranquillità.

CANCRO

Cari Cancro, vi piacerebbe molto farvi trasportare dal flusso delle vostre emozioni, ma ogni volta che cominciate a sentirvi bene dei pensieri strani vengono fuori dal vostro mondo dei sogni e vi turbano. Priorità ai fatti. Siate concreti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 dicembre 2021), nel lavoro c’è una persona che non è completamente in sintonia con le altre. Qualcuno fa riferimento costante al regolamento e alla tradizione, a scapito dell’innovazione e dell’originalità di cui avete bisogno ora.

VERGINE

Cari Vergine, se riuscite a utilizzare la vostra determinazione per concretizzare le vostre idee creative, le cose durante la giornata di oggi – sabato 25 dicembre (Natale) – dovrebbero andare nel verso giusto. Un caro amico si rivelerà molto importante per voi. Avrete bisogno di circondarvi di gente amata.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: un caro amico o amica si rivelerà molto importante per voi.