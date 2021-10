Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 23 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata positiva per i sentimenti. Per chi è single potrebbero esserci grandi soprese: un’amicizia potrebbe rivelarsi e trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro invece se non siete pienamente soddisfatti di ciò che fate. Iniziate a valutare delle alternative e guardarvi intorno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (23 ottobre 2021), la giornata prevede grandi novità in amore, d’altronde avete Luna interessante e Venere favorevole. In arrivo anche nuove amicizie, soprattutto per i più giovani. Sul lavoro avete tanto ritmo e passione, ma forse non è questo ciò che desideravate e sognavate.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – 23 ottobre 2021 – si prevede un forte recupero a livello sentimentale, dopo un periodo davvero sottotono. Se avete avuto litigi e discussioni con il partner, cercate di chiarire e risolvere il prima possibile. Sul lavoro potete avanzare le vostre proposte e otterrete grandi soddisfazioni.

CANCRO

Cari Cancro, vi aspetta una giornata molto positiva in amore, potete realizzare qualcosa di speciale con il partner. In generale sarà un weekend all’insegna della passione e dell’eros, da trascorrere quindi sotto le coperte. Per chi è single, potrebbero tornare alla carica vecchi amori. Sul lavoro lanciatevi in progetti creativi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 ottobre 2021), in amore vi sentite a vostro agio e avete ritrovato serenità e stima. I cuori solitari possono finalmente guardarsi attorno e capire da che parte andare. Insomma le stelle vi assistono. Sul lavoro grandi novità in arrivo. Potete lanciarvi in progetti ambiziosi.

VERGINE

Cari Vergine, non vi sentite particolarmente a vostro agio con il partner e questo vi mette sotto pressione. Sul lavoro non amate stare in gruppo ma preferite agire da soli. Forse è anche perché le persone che vi circondano non sono quelle giuste per raggiungere gli obiettivi prefissati, o almeno questa è la vostra sensazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: lanciatevi verso il futuro sia in amore che sul lavoro.

