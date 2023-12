Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo giornate molto positive sia nel campo sentimentale sia lavorativo. Vi attende un ottimo fine settimana natalizio da godersi fino in fondo. E’ il vostro momento!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 dicembre 2023), le prossime sono delle giornate in cui finalmente avrete un riscontro positivo ai progetti e alle idee che avete lanciato sul lavoro con tanta passione. Questo è il momento giusto per confermare una storia, oppure per chi ha avuto una crisi o una separazione, di farsi largo tra la folla…

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di recuperare in questa giornata di fine dicembre che vede il Natale alle porte. Siete reduci da ore caratterizzate dalla stanchezza e dal nervosismo. Finalmente arriva il momento del riscatto. Bisogna prendere decisioni importanti.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro sarà un fine settimana in crescendo. Le prossime saranno giornate importanti per i viaggi e gli spostamenti ma adesso dovrete cercare di controllare soprattutto le finanze.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 dicembre 2023), state crescendo molto a livello di emozioni e di sentimenti e questo trend positivo proseguirà anche in questo fine settimana di dicembre. In questo senso, le giornate di sabato e domenica saranno davvero importanti per voi.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore servirà calma e prudenza, non fate più del dovuto ed evitate di mettervi sul piedistallo. Attenzione non sarà un fine settimana tranquillo per l’amore ma Venere vi supporterà alla grande.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: state vivendo giornate molto positive sia nel campo sentimentale sia lavorativo.