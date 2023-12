Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 23 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, finalmente sta arrivando il vostro momento, il destino sta per bussare alla vostra porta. Fatevi trovare pronti. E’ giunto il momento di chiudere delle situazioni importanti. Se dovete rompere rapporti con persone non positive fatelo senza particolari remore. Ne gioverete molto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 dicembre 2023), previsto del recupero nel corso del fine settimana che parte ora. In particolare per coloro che si sono un po’ isolati nel recente passato. E’ tempo di iniziare a frequentare nuove persone. Guardatevi intorno!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo dovrete essere piu’ elastici del solito. Il consiglio è quello di non impuntarvi troppo sulle piccole cose. Cercate di riportare la calma ed essere più riflessivi nel rispondere alle persone che vi sono intorno. Fare la pace sarà importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete avuto qualche piccolo problema familiare durante le feste che potrebbe rovinare il Natale se non riuscirete a risolvere… Cercate di evitare le polemiche e rilassarvi un po’.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 dicembre 2023), finalmente non avete più Venere in opposizione, questo fatto vi garantirà una fase di recupero importante. La giornata migliore della vostra settimana sarà quella di domenica. Alcuni di voi stanno pensando di cambiare lavoro.

PESCI

Cari Pesci, la Luna sta per raggiungere il vostro segno e ciò è molto positivo. Il fine settimana che porterà al Natale sarà dedito alla riscoperta di un amore. Avete sopportate in silenzio, pur volendo reagire in modo forte in un ambiente di lavoro che non rispecchia i vostri bisogni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: previsto del recupero nel corso del fine settimana. Guardatevi intorno!