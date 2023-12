Oroscopo Paolo Fox della settimana 18-24 dicembre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 18 al 24 dicembre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 18 al 24 dicembre 2023 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana che darà parecchi cenni in questo senso. Anche la vita affettiva che nel corso delle ultime settimane è stata agitata da diversi avvenimenti, ora riesce a vivere un periodo importante, di svolta in un senso o nell’altro. Per quanto riguarda il lavoro, la grande influenza dei pianeti veloci è tutta da sfruttare per dare un nuovo vigore alle vostre attività.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la vita sentimentale cambia improvvisamente sapore e un amore nasce già a partire da questi giorni, il cielo si schiarisce e sarà ancora migliore da ottobre. I nuovi incontri e le storie appena iniziate sono sotto la protezione di un buon cielo, non dovrete rinunciare alla voglia di piacere e di regalarvi qualche momento sereno. Lavoro? Situazione buona.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è qualcosa che non va in questo cielo, l’importante è non lasciarsi prendere dall’ansia che, purtroppo, è fedele compagna nello svolgimento delle relazioni attuali. Per quanto riguarda il lavoro, in questo momento sarà opportuno trovare le persone più giuste per attuare un progetto di cambiamento che avete in mente da tempo, potreste anche ricevere la comunicazione che un vostro lavoro nel giro di quattro settimane potrà cambiare.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso dei prossimi giorni lasciate perdere sentimenti negativi: ogni azione impositiva rivolta nei confronti di un’altra persona (sia pure giusta ed eventualmente motivata) potrebbe creare energia negativa che presto o tardi si ripercuoterà contro di voi. Ecco perché per vivere sereni bisogna essere positivi. Per quanto riguarda il lavoro, periodo attivo nel settore pratico.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (18-24 dicembre 2023), siete delle persone troppo orgogliose per ammettere il fatto che non vi sentite amati come vorreste. Se una storia d’amore è stata fonte di problemi potreste avere già trovato una valida alternativa. Per quanto riguarda il lavoro, anche se dovete affrontare un periodo abbastanza faticoso e complicato nei rapporti di collaborazione.

VERGINE

Cari Vergine, questo periodo dell’anno si rivelerà intrigante e appassionante, non c’è motivo di essere ansiosi e agitati in particolare se il cuore è solo dal tempo, perché ad ottobre Venere entrerà nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, siete in grado di concludere accordi importanti soprattutto se liberi professionisti o in cerca di altri spazi.

BILANCIA

Cari Bilancia, in arrivo il momento ideale per ricominciare un dialogo costruttivo con la persona di sempre o con i figli. Tutte queste tensioni non risolte possono farvi venire voglia di evadere, di scappare via ma se reggerete a questa tensione avrete presto liberi pensieri e cuore. La passionalità è alta. Per quanto riguarda il lavoro, situazione particolare, per certi versi persino impetuosa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tutto richiede fatica e impegno, non è facile gestire la vita mentale. Conoscendo il vostro carattere impetuoso ma anche fermo nelle decisioni, ho il timore che voi siate spesso assaliti da una certa tensione nervosa che si traduce facilmente in agitazione. Lavoro? Dovrete tirare fuori soprattutto l’arte della diplomazia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, è una Venere particolare quella che accompagna il vostro segno, questi giorni non danno preoccupazioni. Sarete, però, intransigenti, esigenti. Questa tendenza a voler mettere i puntini sulle i, favorirà le polemiche. Attenzione nei rapporti di coppia che hanno vissuto momenti difficili nel passato. Per quanto riguarda il lavoro, il campo del successo riceve influssi diretti e molto stimolanti, tuttavia se da poco avete voluto un cambiamento potreste non essere del tutto contenti…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è necessario fare il punto della situazione, settimana ideale per cercare la serenità che da qualche tempo manca. Il mese sarà vostro complice per quanto riguarda l’amore, ottobre sarà intrigante. Per quanto riguarda il lavoro, cambiamenti importanti si delineano all’orizzonte ma tutto pesa un po’ di più. Se avete una professione dipendente potete farvi valere, ancora di più se pensate di voler portare avanti iniziative di rilievo.

ACQUARIO

Cari Acquario, siete un po’ fuori gioco ma non è colpa vostra. La vita affettiva e gli amori di fresca data sono toccati direttamente da questi aspetti, proprio nel corso di questo periodo avrete l’opportunità di guardare in faccia chi amate, scoprire anche lati nascosti che non vi aspettavate di trovare. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un momento particolare, in cui sembra che nulla sia definito. Lo sa molto bene chi ha lasciato il certo per l’incerto.

PESCI

Cari Pesci, in questo momento siete troppo presi dalle questioni di lavoro, di soldi per pensare ad altro. Il problema è che state vivendo da qualche settimana una fase di grande agitazione. Attenzione in questo senso a tutte le relazioni che sono già state minate da un passato difficile. Si rischia a metà settimana di dire troppo, o troppo poco…

