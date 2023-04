Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 22 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 22 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Mercurio si trova ancora in posizione opposta, il che ha causato e causerà ancora per qualche ora alti e bassi sul lavoro. In amore Venere si trova in una buona posizione e vi sarà di grande aiuto. Insomma, questi giorni sono un giro sulle montagne russe. D’altro canto, però, vi aspettano responsabilità e sfide pesanti. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 22 aprile 2023), i single avranno un forte desiderio di distrarsi e di fare altro. Magari anche di conoscere persone nuove. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono molti impegni da rispettare. Non ci sarà una vera tranquillità. Cercate di tenere a bada l’ansia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il Sole e la Luna sono in congiunzione con Giove: state vivendo un buon periodo. Per quanto riguarda l’amore o i sentimenti in generale, le coppie sono molto serene e i single dovrebbero sfruttare questo periodo per cercare di conoscere meglio qualcuno. Il sostegno delle stelle garantisce la tranquillità necessaria per agire.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sarete favoriti da Giove. In amore, vi fiderete di più del vostro partner e se siete single, potreste incontrare qualcuno di interessante con cui magari avviare qualcosa di bello. Per quanto riguarda il lavoro, sarete più precisi che mai. La vostra attenzione ai dettagli vi aiuterà a stroncare sul nascere situazioni spiacevoli…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 22 aprile 2023), se siete single, sarete pieni di attrazioni. Nuovi stimoli vi attendono. In ufficio si apriranno opportunità interessanti e la vita quotidiana diventerà un po’ più vivace rispetto al solito. Coraggio! Buttatevi nella mischia.

PESCI

Cari Pesci, Venere potrebbe portarvi dei problemi inaspettati. In amore, trovare un terreno comune con il partner sarà più difficile del previsto. Avete delle responsabilità e non ha senso rinunciarvi proprio ora. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: vi fiderete di più del vostro partner e se siete single, potreste incontrare qualcuno.