Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 20 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 20 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se vi piace qualcuno questo è il momento per farvi avanti un volta per tutte. Sul lavoro siete in una fase di transizione ma piano piano tutto si aggiusterà. Certo in questo periodo vi sembra di scalare una montagna, ma poi andrà tutto per il verso giusto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 maggio 2023), la giornata è molto interessante dal punto di vista dei sentimenti. Sul lavoro è arrivato il momento di individuare i vostri punti di forza e sfruttarli al massimo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dovreste fare di tutto per stupire il partner e organizzare qualcosa di bello da fare insieme. Magari una vacanza o una gita di coppia molto romantica. Qualcuno sta pensando al matrimonio o a fare dei figli. Sul lavoro tutte le rogne rimandatele alla prossima settimana.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore ci vuole pazienza e soprattutto saper riconoscere la persona che si ha davanti. Davvero è quella giusta per voi? Sul lavoro sentite di volere di più e dovreste muovervi in questa direzione. Inutile lamentarsi se poi non agite e non vi date da fare per cambiare le cose.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 maggio 2023), in amore siete un po’ in dubbio ma dovreste cercare di capire cosa volete davvero. Sul lavoro tutto procede per il meglio. Potete portare avanti con entusiasmo e fiducia i vostri progetti.

PESCI

Cari Pesci, se siete single cercate di dare spazio alle vostre emozioni e non chiudetevi in casa a pensare al passato. Sul lavoro ci vuole il massimo impegno. Solo così saprete dare il massimo e ottenere grandi cose. Abbiate fiducia in voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: giornata ottima per i sentimenti, approfittatene.