Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 20 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 20 maggio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questo fine settimana è molto bello per l’amore e bisognerebbe approfittarne subito. Sul lavoro cercate di non sparlare dei colleghi alle spalle ma se avete qualcosa di dire, fatelo subito e ditelo in faccia. Che avete da perdere o da temere?

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 maggio 2023), se siete single troverete molte occasioni per incontrare la persona giusta in questo fine settimana. Sul lavoro ci vuole molta calma e cercate di tenere a bada lo stress.

GEMELLI

Cari Gemelli, sia sabato che domenica sono giornate ideali per i sentimenti. Sull’ambiente lavorativo non fatevi condizionare dai commenti dei colleghi ma continuate per la vostra strada. C’è sempre qualcuno pronto a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada.

CANCRO

Cari Cancro, c’è un bel recupero per l’amore in questi giorni cari cancretti quindi approfittatene. Sul lavoro si sblocca qualcosa ma il vero cambiamento arriverà nel mese di giugno. Abbiate solo un po’ di pazienza, manca poco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 maggio 2023), sia Saturno che la Luna sono opposti quindi attenzione in amore. Sul lavoro, nel fine settimana sarebbe meglio riposarsi anche perché state facendo tanto, anzi, troppo. D’altronde il weekend serve a rasserenarsi e ricaricare le pile.

VERGINE

Cari Vergine, questo weekend porta un bel recupero in amore quindi godetevelo tutto. Dal punto di vista lavorativo avete tanti pensieri in testa ma cercate di non farvi sopraffare. Non tutto va secondo i piani, ma vedrete che piano piano tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: preparatevi a un weekend di passione e sentimento in amore.