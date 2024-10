Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 19 ottobre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 19 ottobre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate di essere meno arroganti ed evitate polemiche inutili. Il rapporto di coppia non brilla ma prosegue tra alti e bassi, non è il momento di coinvolgere il vostro partner nei vostri problemi lavorativi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 19 ottobre 2024), il quadro astrale sarà molto interessante, favorevoli la Luna e Giove. Questo è il momento propizio per dare un’accelerata ai vostri progetti di lavoro cercando anche di stringere collaborazioni che si riveleranno positive. Il vostro entusiasmo dovrete trasferirlo in un partner che ultimamente è diventato noioso, organizzate qualcosa per avere le sue attenzioni ma anche per farlo uscire da una situazione di stallo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, diverse opportunità si presenteranno alla porta del vostro ufficio. Non vi resta che ponderare il tutto e sfruttare quelle che vi sembrano più consone e performanti. Siate sempre dediti e determinati sui progetti di lavoro che portate avanti, con un occhio sempre all’obiettivo finale da raggiungere che vi siete posti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete stati molto pazienti e non avete perso la calma per aspettare delle conferme che finalmente sono arrivate. Adesso i traguardi che vi siete posti di raggiungere sono molto più vicini. C’è un po’ di stanchezza, passata l’adrenalina. Ora dovete staccare un attimino la spina e dedicare del tempo a voi stessi, regalatevi una giornata in un centro benessere. L’amore non gira bene come gli affari, nella relazione uno dei due ha messo un freno non essendo più sicuro dei propri sentimenti verso l’altro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 19 ottobre 2024), siete un po’ scarichi, vi serve ricaricare le batterie. Un po’ di yoga non vi farebbe male, ma per una scelta più semplice andrà bene anche una camminata nella natura. Quando sarete più carichi e lucidi, potrete cominciare a pensare a che punto siete giunti con i vostri progetti di lavoro e regolarvi di conseguenza.

PESCI

Cari Pesci, nei prossimi giorni potreste incontrare persone importanti per il vostro lavoro che vi porteranno a guadagnare un bel gruzzoletto extra. Siete pieni di energia e cercate di coinvolgere anche il partner che aveva bisogno della vostre attenzioni, ultimamente il lavoro vi aveva assorbito. Siate sempre sinceri e diretti. Siete un po’ pigri fisicamente, è il momento di fare un po’ di esercizio fisico.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: finalmente molte cose stanno andando per il verso giusto e ora vi sentite carichi e entusiasti come non mai.