Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 19 ottobre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 19 ottobre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, potreste avvertire un calo fisico che vi farà sentire debole e svogliato, una giornata decisamente sottotono dopo aver assolto agli ultimi impegni pesanti. In amore non riuscite a trovare un rifugio, probabilmente perché il partner non è ben predisposto nei vostri confronti, ricordate l’ultima lite?

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 19 ottobre 2024), in questa fase state trascorrendo giornate positive, dove ricevete conferme e buone risposte. Come per l’Ariete avvertite un calo fisco visto che vi siete impegnati molto negli ultimi giorni. Se potete, dovreste riposare un po’ e riflettere sul lavoro che ci sarà da portare avanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi sveglierete molto tonici, le stelle vi hanno caricato di energia positiva. Sul fronte professionale avete molti compiti da svolgere ma lo farete con passione e soddisfazione. Sul fronte amoroso vi sentite di esternare i vostri sentimenti alla persona amata con grande dolcezza che si trasformerà poi in passione.

CANCRO

Cari Cancro, siete un po’ sfiancati psicologicamente, in quanto avete dovuto affrontare diversi ostacoli al lavoro con fortune alterne. Il vostro impegno purtroppo non basta, forse vi servirebbe un consiglio competente. Cercate di essere meno arroganti ed evitate polemiche inutili. Il rapporto di coppia non brilla ma prosegue tra alti e bassi, non è il momento di coinvolgere il vostro partner nei vostri problemi lavorativi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 19 ottobre 2024), le coppie stabili possono pianificare un successivo step per rafforzare il legame, le coppie recenti faranno un passo in avanti e voi vi sentirete al settimo cielo, soddisfatti di essere ricambiati con tanta dolcezza e passione. Favoriti gli incontro per i single. Sul lavoro c’è ancora una questione in sospeso da risolvere, probabilmente questo sarà il giorno giusto per mettere a posto tutto.

VERGINE

Cari Vergine, sarà la giornata giusta per ricevere conferme in amore. Il partner saprà sorprendervi positivamente e voi vi sentirete più innamorati che mai. Cercate di trascorrere un po’ di tempo con gli amici, anche per distrarvi da alcune situazioni poco chiare sul lavoro. Qualcuno sembra volervi mettere il bastone tra le ruote, ma le stelle saranno dalla vostra parte e riuscirete a scoprire il nemico e a dargli una lezione verbale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: le coppie stabili potranno trasformarsi in qualcosa di speciale.