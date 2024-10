Oroscopo Paolo Fox della settimana 14 al 20 ottobre 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 14 al 20 ottobre 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 14 al 20 ottobre 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana sarà molto più leggera rispetto a quella appena passata. Giorno dopo giorno sarete sempre più energici: lavorerete ma non vi sentirete stanchi. Marte, ancora in opposizione, potrebbe preparare per voi degli ostacoli da superare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, nel corso delle prossime ore tornerete con i piedi per terra dal momento che dovrete prendere delle scelte importanti per il futuro. In amore cercate di lasciarvi andare di più.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante queste giornate di ottobre avrete ancora Giove opposto nel segno che vi rallenterà nel raggiungimento dei vostri obbiettivi. Venere brillerà alta nel vostro cielo.

CANCRO

Cari Cancro, avete vissuto una fase di cambiamenti, anche dolorosi. Adesso le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. Godetevi ciò che di bello vi dona la vita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (14-20 ottobre 2024), il tempo dei combattimenti non è ancora finito. Questa settimana sarà tempo di letargo. Avete la possibilità di riscrivere il vostro presente e anche il vostro futuro.

VERGINE

Cari Vergine, avete dalla vostra parte Sole, Mercurio e Venere. In amore va tutto a gonfie vele, così come andrà tutto bene sia in amore sia sul lavoro.

BILANCIA

Cari Bilancia, questa settimana vi lascerà in dono tutta la grinta per affrontare al meglio le vostre giornate. Per voi è tempo di battaglie piccole e grandi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, nel corso delle prossime ore avrete il sole favorevole e vi si apriranno le porte dell’amore e della fortuna. La stanchezza e il pessimismo che avete assaporato a inizio autunno saranno solo un ricordo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, Giove riuscirà a sorprendere persino voi dal momento che sono in arrivo tante belle novità. Questo è il tempo della chiusura di dispute.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il vostro cielo in questi giorni vi vede desiderosi di cambiamenti. Anche radicali. Marte è ancora dissonante e per ottenere ciò che volete dovete solo attendere. Venere, Mercurio e Sole promettono notti frizzanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, in questi giorni di metà ottobre, a causa dei molti pianeti veloci dissonanti, potreste cadere nella trappola di voler cancellare tutto. Dovete puntare i piedi e ricominciare.

PESCI

Cari Pesci, questa settimana il Sole entrerà nel vostro segno andando a congiungersi a Mercurio e Venere. Le cose inizieranno già da ora ad andare di bene in meglio.

