Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 18 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 18 settembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna durante la giornata di oggi – 18 settembre 2021 – dovrete avere ancora un po’ di pazienza in amore. Siete in un momento faticoso anche per quanto riguarda il lavoro, soprattutto se avete intenzione di portare avanti nuovi progetti, cercate quindi di non strafare. Domani, 18 settembre, tenete duro e guardate avanti. Presto le cose miglioreranno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 settembre 2021), siete circondati da persone che vi stressano e vi fanno perdere la pazienza. Non siete voi il problema. Fate attenzione agli affitti, ai contratti e alle trattative: non tirate troppo la corda perché potrebbe spezzarsi facilmente… Usate bene la testa. Insomma, l’invito è alla cautela.

GEMELLI

Cari Gemelli, riuscirete a risolvere un problema nato di recente in amore, cercate di rimboccarvi le maniche e non prendervela se qualcosa non va come vorreste. La missione andrà in porto grazie alla Luna che è in aspetto interessante. Per quanto riguarda il lavoro potrete ricevere un rimborso, mica male di questi tempi. Notizie importanti prima della fine dell’anno per una causa in ballo che potrebbe risolversi.

CANCRO

Cari Cancro, giornata tosta, cercate di prendervi una pausa e non strafare. Molti di voi saranno stanchi e nervosi, cercate di fare attenzione. Mercurio è dissonante in questi giorni, per cui potreste perdere la pazienza facilmente. Spese in vista e incertezza per il futuro. Chi è in cerca di un lavoro non deve perdere la fiducia: probabilmente troverà un impiego part-time. Tenete duro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (18 settembre 2021), per voi si prospettano incontri intriganti. Potete conquistare una persona che vi è molto a cuore da tempo. Ora avete più certezze e meno instabilità. Settembre e ottobre saranno mesi impegnativi sul lavoro: scelte importanti da fare e nuove collaborazioni alle porte. Tenete gli occhi aperti.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di oggi è molto promettente sul fronte degli incontri. Sul lavoro, invece, vi arrabbierete per colpa di qualcuno, ma cercate di mantenere i nervi saldi: gli invidiosi ci saranno sempre. Così come chi farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime notizie sul fronte dell’amore (domenica si bissa). Sul lavoro qualche irritazione di troppo, mantenete la calma.

