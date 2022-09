Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 17 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 17 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete tante idee creative, potete insomma costruire cose interessanti e portare avanti i vostri progetti. Un caro amico oggi si rivelerà molto importante per voi, potrebbe darvi una mano a risolvere problemi o prendere decisioni importanti. Circondatevi di amici che possono far aumentare la vostra autostima.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 17 settembre 2022), potete trascorrere momenti speciali con i vostri cari. Non sminuite le vostre emozioni. Sono sempre sincere e non vanno nascoste. Godete di una sensazione di fiducia e sicurezza, anche in amore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi piace una persona e non avete motivo di nascondervi. Forse è meglio godersi l’eccitazione ma evitare ogni trappola. Insomma, fatevi avanti e non temete. Tutto può andare per il verso giusto. A volte pensate di essere una persona tutta di un pezzo, ma siete anche ironici.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra luce in fondo al tunnel per quanto riguarda la vita amorosa è complicata. Non tutto sta andando per il verso giusto, forse qualcuno vi ha tradito e non state capendo da che parte andare. Rimboccatevi le maniche perché tutto si aggiusterà presto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 17 settembre 2022), tendete a interpretare ogni circostanza della vostra vita in base a come state interpretando i vostri obiettivi per il futuro. Non è il caso di prendersela troppo se qualcosa non va come vorreste.

PESCI

Cari Pesci, venite da giorni di grande festa e il caso di non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Insomma, tutto sta andando per il verso giusto. A volte le relazioni sono a fasi alterne. Quindi è solo una questione di tempo, poi vi sentirete nuovamente in connessione con i vuoi cari.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la luce in fondo al tunnel è vicina.