Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 16 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 16 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata sottotono, soprattutto in amore. Cercate di essere meno polemici del solito, perché altrimenti il partner potrebbe perdere la pazienza e finireste per litigare. Con un po’ di dolcezza e diplomazia, inoltre, si ottengono ottimi risultati. Anche sul lavoro potreste nutrire una certa insoddisfazione, ma presto le cose miglioreranno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 dicembre 2023), ci saranno tensioni in amore. Cercate di non complicare ulteriormente le cose, se non volete discutere inutilmente con il partner. Le preoccupazioni sul lavoro non mancano, sta a voi cercare di risolvere i problemi il prima possibile. Per fortuna c’è l’influsso favorevole di Giove e Saturno, quindi se dovete recuperare dei soldi fatelo adesso.

GEMELLI

Cari Gemelli, si prevede un sabato all’insegna dell’energia, dell’ottimismo e la voglia di fare. Le stelle sono dalla vostra parte. Avete voglia di rimettervi in gioco, sia in campo professionale che sentimentale, e accettare nuove sfide. L’influsso positivo di Venere porta grandi novità in amore, soprattutto per i single.

CANCRO

Cari Cancro, si prevede una giornata all’insegna dello stress e delle tensioni, per cui cercate di prenderla con le pinze. Prima di prendere decisioni importanti, riflettete bene. In ogni caso, contate fino a dieci prima di aprir bocca. Se dovete chiudere un affare, rimandate di qualche giorno. Dalla prossima settimana infatti avrete stelle favorevoli. Anche in amore non siate impulsivi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 dicembre 2023), ci saranno ottime novità e spunti positivi a livello professionale. Attenzione però perché essere troppo presi dal lavoro potrebbe farvi perdere di vista le altre cose importanti della vita, come la famiglia, l’amore e le amicizie. Siate più presenti nei confronti del partner.

VERGINE

Cari Vergine, giornata davvero positiva per il vostro segno: avete un cielo davvero favorevole e tante opportunità da cogliere al volo. Approfittatene. Ci sono ottime prospettive sia a livello economico, con nuovi guadagni in arrivo, professionale, per chi vuole cambiare attività e fare carriera, e sentimentale, soprattutto per i single. Che volete di più?

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: le stelle vi assistono. Se avete un partner, organizzate qualcosa di romantico.