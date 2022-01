Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 15 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 15 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata di grande recupero rispetto alle ultime appena trascorse in cui siete stati un po’ sottotono. La Luna non è più in opposizione, per cui riuscirete a risolvere i vostri problemi e le difficoltà che ultimamente vi hanno tolto un po’ di serenità. Adesso infatti siete pieni di energia e voglia di fare, e questo si nota soprattutto nell’ambiente di lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 15 gennaio 2022), si prospetta una giornata piuttosto negativa e sottotono dal punto di vista fisico, attenti a qualche acciacco e malanno di stagione. Questo incide particolarmente sia sul piano e sull’aspetto sentimentale che su quello professionale. Cercate di non preoccuparvi troppo. Già da lunedì tutto tonerà al suo posto.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata in cui potrete avvertire un po’ di stress e di disagio, soprattutto se accumulerete tante cose da fare e troppa carne al fuoco. Meglio darvi delle scadenze e delle priorità, cercando di portarle a termine. Le decisioni importanti rimandatele per la seconda metà di febbraio.

CANCRO

Cari Cancro, in questo weekend l’amore è ampiamente favorito, soprattutto grazie all’influsso della Luna e di Venere: grandi emozioni in arrivo, dunque, anche per chi è single ed in cerca di nuove avventure sentimentali. Bene anche il lavoro, potrete ricevere nuove proposte e costruire qualcosa di speciale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 15 gennaio 2022), vi aspetta una giornata piuttosto pensierosa e sottotono. Una giornata in cui potreste sentirvi un po’ malinconici soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti, cercate allora di fare molta attenzione in tutto ciò che fate.

VERGINE

Cari Vergine, cercate un riavvicinamento in amore, perché avete ottime intuizioni e capacità, e questo vi riesce bene soprattutto se avete litigato con il partner e ora volete recuperare. Mai come in questo periodo ti riesce di essere empatici con chi vi sta accanto, soprattutto perché riuscite a dare a tutti un consiglio buono ed efficace. Bene anche il lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: dopo un periodo sottotono, recuperate e ritrovate il sorriso.