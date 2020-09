Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 12 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 12 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – sabato 12 settembre 2020 – sarà una giornata paradossale per i nati sotto questo segno: Venere è favorevole eppure non troverete pace in amore… Occhio al temperamento, evitate eccessi di aggressività. Mantenete la calma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi – 12 settembre – sarà una giornata un po’ turbolenta in amore: il consiglio è di evitare di agitare ulteriormente le acque se sapete di navigare con gli squali. Lavoro? Nel campo professionale inizia a muoversi qualcosa di interessante.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi sarà una giornata promettente, arriva un miglioramento soprattutto nel campo dell’amore e delle relazioni: evitate di gettarvi subito nello sconforto, non prendete male ogni rifiuto, cercate di scavare a fondo e capire perché il partner si comporta in un determinato modo, un motivo ci sarà.

CANCRO

Cari Cancro, oggi godrete di una forte emotività. Avete tanta voglia di innamorarvi e allora non perdete tempo, lanciatevi nel mondo degli appuntamenti, frequentate persone nuove e belle. Cercate! Di certo l’amore non vi bussa alla porta senza fare nulla…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, Venere entra nel segno e stimola la sfera sentimentale, in famiglia gestite bene i rapporti con i vostri cari, soprattutto chi ha figli, meglio evitare gli scontri diretti. Coltivate bene le nuove storie.

VERGINE

Cari Vergine, oggi la Luna è in buon aspetto, sono favoriti i nuovi incontri, avete molte questioni burocratiche da risolvere, ma riuscirete a cavarvela.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: Venere è nel segno e vi aiuta in amore, gestite al meglio le novità. Buttatevi!

