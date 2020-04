Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 11 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 11 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox per voi sarà un sabato sottotono, ma dovete trovare la positività, almeno in amore. Occhio ai problemi in famiglia, in quest’ultimo periodo siete sommersi dalle discussioni. Nel lavoro invece dovreste valutare attentamente le proposte che vi verranno fatte in questi giorni, potrebbe finalmente cambiare qualcosa per voi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo del guru delle stelle la giornata di oggi vi vedrà alla ricerca di conferme, avete bisogno di maggiore sicurezza, soprattutto in amore,volete una relazione stabile e duratura, basata sulla fiducia, ma c’è qualcosa che vi frena. Meglio parlarne prima che poi. Aprile non è partito con il piede giusto, avete incassato diversi brutti colpi, ma è tempo di recuperare.

GEMELLI

Cari Gemelli, state entrando in una fase difficile, in amore potrebbe esserci qualche ritardo sulla tabella di marcia che vi manderà in crisi, il vostro cuore è diviso in due, tra l’indecisione e il bisogno di avere di più. Avete ancora da imparare forse da questa baraonda di sentimenti. Nel mondo del lavoro arrivano nuove opportunità.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avrete più fortuna in amore in questo periodo, se vi interessa qualcuno ma non avete mai avuto il coraggio di farvi avanti, approfittate del momento propizio per lanciarvi senza paracadute.

LEONE

Cari Leone, la giornata di oggi sarà per voi di recupero, vincerà la pigrizia, del resto è anche sabato, un po’ di pacchia è concessa. Non avete molta voglia di discutere a differenza di chi vive con voi, non dategli troppa corda e nel lavoro volate basso, non è il momento di cimentarvi in qualche polemica.

VERGINE

Cari Vergine, avete accumulato così tanta stanchezza che lo stress è ormai diventato palpabile, vi segue come un’ombra poco discreta e tutti tendono a prendere le distanze. In amore, la Luna è dissonante, le cose non vanno molto bene, quindi cercate di camminare in punta di piedi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete entrati in una fase di recupero, quest’oggi ve la prenderete comoda.

