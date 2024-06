Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 1 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi è in arrivo una buona settimana. Il mese di giugno sarà il mese del recupero sentimentale: in amore è previsto un tira e molla; per i single è tempo di allargare il giro delle conoscenze. Datevi da fare. Guardatevi intorno. Magari sarete molto fortunati…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 giugno 2024), Venere non è più contraria e le stelle invitano a rimettersi in gioco con coraggio e fiducia; sarà più facile incontrare gente piacevole nel corso dei prossimi giorni di questo inizio giugno 2024. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore è prevista una revisione profonda dei rapporti d’amore; nella vita di coppia i pianeti spingeranno verso la prudenza. Quando? Fin da subito. Coraggio!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende una buona settimana d’inizio giugno: i single non vogliono troppe responsabilità, mentre per le coppie è tempo di fare progetti per la casa. Date una svolta se necessario. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 giugno 2024), vi attendono giornate fantastiche ma i rapporti compromessi non potranno essere sanati fin da subito, mettetevi il cuore in pace. Non si esclude, inoltre, l’imbarazzo tra due amori. Cosa fare? A voi la scelta, ma prudenza. Tanta prudenza.

PESCI

Cari Pesci, i single sono in una fase che richiede grande attenzione, mentre nella vita di coppia c’è una richiesta che non può essere accettata. Non ora almeno… Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: vi attendono giornate fantastiche ma i rapporti compromessi non potranno essere sanati.