Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 aprile 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 aprile2025:

Ariete

Cari Ariete, dopo due mesi di sofferenza finalmente qualcosa sta per cambiare, sono in arrivo delle liete notizie per voi, incontri possibili e favorevoli con Leone e Acquario.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, gli affari sono in miglioramento e presto ci sarà qualcosa che metterà alla prova la vostra pazienza.

Gemelli

Cari Gemelli, il passaggio di Mercurio potrebbe portare un po’ di inquietudine in voi, non tutti hanno la vostra voglia di scherzare.

Cancro

Cari Cancro, avrete modo di concludere molte questioni che erano rimaste in sospeso, possibile incontro ravvicinato con una persona del Sagittario per voi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 7 aprile 2025), la luna nuova metterà un po’ di zizzania, avete bisogno di voltare pagina al più presto. Vivrete energia e passione all’ennesima potenza, sfruttate il momento.

Vergine

Cari Vergine, il Sole per voi resta magnifico, le relazioni in famiglia però potrebbero vivere un momento più complicato, è difficile tenere lontani tutti i vecchi problemi, siete suscettibili e inquieti.

Bilancia

Cari Bilancia, avrete una particolare voglia di migliorare le cose dal punto di vista finanziario, finalmente avrete un po’ modo di rilassarvi e anche la forma fisica riuscirete a recuperarla.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questa fase non avete dei nemici e questo anticipa che il prossimo sarà un anno positivo, la barra dell’energia si sposta in Leone, riuscirete a lottare per il vostro successo.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte raggiungerà il Leone, l’ottimismo torna a farla da padrone, presto potrete fare dei nuovi incontri anche in amore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete bisogno di un po’ di tempo per mettere a fuoco la situazione, Marte concluderà il suo transito ostile, la forma fisica migliorerà e il cielo sarà preso limpido.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 7 aprile 2025), il cuore potrebbe nuovamente accendersi, Mercurio diventerà un vostro alleato anche se ci sarà sicuramente da combattere, attenzione agli incontri con Gemelli e Pesci.

Pesci

Cari Pesci, la vita torna a bussare alla vostra porta, sono in arrivo delle nuove sfide. Marte nel vostro segno non sarà più così vigoroso.