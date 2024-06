Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 giugno 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 1 giugno 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il cielo già durante la giornata di oggi, 1 giugno 2024, favorirà gli incontri per coloro che non hanno una storia d’amore; stelle vantaggiose anche per le coppie. Nel complesso vi attende una buona settimana, ma anche quella di oggi sarà una bella giornata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 giugno 2024), il cielo nei prossimi giorni si impegnerà a rendere più solide le basi dell’intesa affettiva; attorno alla giornata di venerdì, meglio prendersi un momento di relax, magari da passare con il partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, tenete duro ancora per un po’. La nuova settimana/periodo sarà fantastica e arriverà il momento di apportare i cambiamenti che si desiderano da tempo. Servirà solo un po’ di coraggio. Agite con grande fiducia nei vostri mezzi.

CANCRO

Cari Cancro, il consiglio dell’astrologo è di lasciare da parte inutili reticenze nel corso delle prossime ore di questo mese di giugno. In particolare se c’è una persona che vi piace. Datevi da fare anche sul lavoro. Mostrate quanto valete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 giugno 2024), vi attende una settimana fantastica. I nati sotto questo segno saranno favoriti già nel corso delle prossime ore di questo inizio giugno. Datevi da fare. Coraggio. Serve solo un po’ di fiducia in voi stessi.

VERGINE

Cari Vergine, se ci sono decisioni da prendere, questo non è il momento giusto per farlo dato che si ha la testa altrove. Meglio aspettare qualche ora. Prendetevi il tempo se necessario. Presto il vento girerà. Non temete.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: i nati sotto questo segno saranno favoriti già nel corso delle prossime ore. Datevi da fare. A lavoro!