Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 1 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questi ultimi tempi state cercando di mettere a posto diverse questioni e situazione sospese da tempo. Forse troppo tempo. Questo è l’atteggiamento giusto per costruirvi il futuro che desiderate. Basta procrastinare. Stanchezza? Tutto normale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 gennaio 2022), in questo periodo potreste dare degli ultimatum. Se una persona ha promesso di portare a termine qualcosa e ancora non l’ha fatto, sentirete il bisogno di fargli capire che non deve prendervi in giro… E’ arrivato il momento di mettere un punto.

GEMELLI

Cari Gemelli, inutile nascondere la fatica che state provando ormai da diversi mesi e il malumore per il comportamento di alcune persone che ritenevate amiche. Tirate fuori i sentimenti e vedrete che vi sentirete meglio.

CANCRO

Cari Cancro, il weekend che è iniziato (il primo del 2022) sarà di recupero. Il consiglio per le coppie che hanno vissuto una battuta d’arresto o hanno avuto qualche problema di ritagliarsi un po’ di tempo per loro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 gennaio 2022), nelle prossime ore sarete molto polemici. Questa tensione potrebbe rivelarsi in tutti i rapporti personali. Il vostro atteggiamento non farà bene né a voi né a chi vi sta intorno.

VERGINE

Cari Vergine, fortunatamente il nuovo anno è iniziato bene. State sicuri che vi porterà tutte le soddisfazioni che meritate dopo un 2021 non proprio da ricordare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: il weekend sarà di recupero. Ritagliate del tempo per stare con il partner.