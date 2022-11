Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 novembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 9 novembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il pomeriggio sarà decisamente migliore rispetto alla mattina. Non essere affrettato sulle decisioni. Meglio ponderare con calma. Sul lavoro può essere un momento opportuno per parlare con un superiore o avanzare richieste.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 novembre 2022), c’è qualche tensione di troppo con il partner. Forse non tutto è andato finora come avreste voluto, ma non disperate. Belle intuizioni sul lavoro, sono in arrivo interessanti novità. Dimostrate il vostro valore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, evitate polemiche inutili, che rischiano solo di farvi litigare con chi vi circonda. La Luna in opposizione invita alla cautela. Arriveranno tempi migliori. Entro fine mese sarà possibile ottenere qualcosa in più sul lavoro, magari un aumento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore vivete una fase di recupero dopo giorni di stress e tensioni. Possibilità di ricucire un rapporto, anche nell’ambito delle amicizie. Sul lavoro invece se avete un’attività indipendente potrete guadagnare qualcosa in più. Un po’ di soldini non fanno mai male.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 novembre 2022), in amore quest’oggi sono possibili dei piccoli battibecchi. Fate attenzione a non dire qualche parola di troppo che potrebbe dispiacere il partner. Usate la vostra diplomazia per fare la pace. Sul lavoro ci sono tanti dubbi sul futuro, che vi preoccupa, ma siate pazienti e fiduciosi.

PESCI

Cari Pesci, in amore se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti. Che avete da perdere? Il vostro cammino è lastricato di buone intenzioni e intuizioni, non si vedono ostacoli all’orizzonte. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti, per gli altri un po’ di fatica.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime opportunità in vista, specie in amore. Approfittatene se c’è una persona che vi piace e volete conquistarla. In fondo non avete nulla da perdere.