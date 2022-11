Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore chi è solo da lungo tempo non ha voglia di impegnarsi e sta bene così. Forse vi accontentate di una storiella occasionale, di sesso di una notte, ma non sarebbe meglio avere una persona che vi vuole bene al vostro fianco? Sul lavoro invece molti nodi verranno al pettine.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 novembre 2022), in amore c’è possibilità di dialogo. Le discussioni ultimamente non sono mancate, ma è il caso di trovare un punto di incontro e chiarirsi. Belle novità in arrivo sul lavoro, potreste ricevere una proposta allettante.

GEMELLI

Cari Gemelli, tira e molla con Leone e Sagittario in amore. Sul lavoro se avete degli impegni da portare avanti non tergiversate e se possibile, chiudete il tutto entro metà mese. Inutile trascinarsi dietro questioni burrascose e complesse. Quando si può, risolvete senza troppi giri.

CANCRO

Cari Cancro, chi è single da tempo potrebbe ricevere un inaspettato colpo di fulmine. Quelle notizie che rendono più bella improvvisamente la vostra giornata. Insomma, i sentimenti tornano finalmente protagonisti. Sul lavoro sono in arrivo delle novità, sono in arrivo cambiamenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 novembre 2022), Venere e Sole dissonanti invitano alla cautela. Dal pomeriggio potete finalmente recuperare e ripartire alla grande, è il momento di rimboccarsi le maniche. Portate avanti nuovi progetti lavorativi.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata va a rallentatore, non tutto procede per il verso giusto. Avete tante cose da fare e la stanchezza si fa sentire, ma dovete resistere. Sul lavoro invece avete l’esigenza di rimettervi in gioco e fare qualcosa di nuovo. Può essere il momento giusto per ripartire alla grande.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: in arrivo un inaspettato colpo di fulmine.