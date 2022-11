Oroscopo Paolo Fox della settimana 7-13 novembre 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 7 al 13 novembre 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 7 al 13 novembre 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, quattro stelle. Bene l’amore, questo cielo vi sorride e vi permette di togliervi belle soddisfazioni. Più ci avviciniamo alla seconda parte del mese meglio è. Avete tanti impegni e poco tempo a disposizione. Non dovete avere paura. Eliminate il superfluo e datevi delle priorità. Sul lavoro ci sono stati grossi cambiamenti, dipende da come voi li accettate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Con Venere ancora in opposizione è bene non tirare troppo la corda. Non sapete bene come muovervi perché una persona per voi speciale appare fredda e distante. Avete paura di essere giudicati o fraintesi. Sul lavoro, non siate frettolosi e non fate capricci. Mantenete la calma: rischiate di commettere errori.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Marte è positivo, potete lasciarvi andare in amore. I dubbi però non mancano. Cercate di non pensare al passato e alle delusioni, dovete andare avanti con fiducia. Sul lavoro, cercate di chiarire se avete qualcosa in sospeso. Le riconferme sono dietro l’angolo. Le stelle vi sorridono.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. Venere e la Luna sono dalla vostra parte, quindi nel weekend in amore non mancheranno belle occasioni. Favoriti anche gli incontri. C’è però un po’ di ansia e di paura. Sul lavoro, avete dovuto affrontare nuove sfide e rinunciare a qualcosa. Le opportunità non mancheranno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (7-13 novembre 2022), tre stelle. Questo mese di novembre è iniziato nel migliore dei modi. C’è indecisione ma dovete avere fiducia in chi vi circonda. I più tranquilli sono quelli che vivono relazioni part time, senza troppi impegni: cercate, però, di non essere frettolosi. Sul lavoro avete una buona forza di volontà. I problemi legati al denaro però non mancano.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Vi aspettano giornate d’oro. In amore se dovete chiarire qualcosa è arrivato il momento di farlo, la settimana è quella giusta. Gli incontri sono favoriti, quindi lasciatevi andare. Bene il lavoro, le novità sono dietro l’angolo. Concentratevi su quello che è davvero importante per voi. Quali sono le vostre priorità.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. Avete tanta paura di soffrire e deludere chi vi sta attorno. In particolare nella giornata di domenica sarete particolarmente nervosi. Volete rimettere tutto in discussione, superate le difficoltà del passato e le delusioni. Preparatevi a una seconda metà di novembre favorevole sul lavoro. Se avete delle idee, portatele avanti e proponetele.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Con Venere dalla vostra parte potete togliervi belle opportunità. In amore lasciatevi andare maggiormente. E di farlo con sincerità. Chi è single può fare piacevoli e fruttuosi incontri. Sul lavoro, le occasioni non mancano, ma ultimamente siete troppo ribelli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore il cielo è splendente. Gli incontri sono tutti da vivere. Il weekend è ricco di novità, state finalmente uscendo da una fase brutta e incerta. Sapete come muovervi al meglio. Ottimo il rapporto con i collaboratori. Andate avanti così, non ve ne pentirete!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Con Venere dalla vostra parte si prevede una settimana romantica e piena di passione. Le coppie di lunga data possono ritrovare quell’intesa he sembra un po’ scemata, soprattutto sotto le coperte. Sul lavoro, tutto procede a gonfie vele, avete dimostrato a tutti il vostro valore. C’è però un po’ di stanchezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Lasciatevi andare ma occhio alla gelosia. In amore non tutto è andato per il verso giusto. C’è agitazione, ma cercate di mantenere la calma e parlatevi per chiarire. Sul lavoro, presto arriveranno delle conferme: tra poche settimane ci saranno belle soddisfazioni. Abbiate un po’ di pazienza.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. Venere vi regala grandi emozioni. Dovete essere più ottimisti e mettere da parte dubbi e perplessità. Attenti alle parole, potete ferire chi vi circonda. Sul lavoro, state facendo grandi passi in avanti in vista del 2023: qualcosa di concreto inizia a muoversi. Attenzione, però, alla giornata di giovedì!

