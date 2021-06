Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 9 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nei prossimi giorni dovete farmi meno problemi e togliervi dalla testa situazioni che vi fanno soffrire o indispettire. Cercate di essere più razionali e proattivi, senza indugiare in situazioni che vi fanno soffrire o star male. Curate di più i rapporti interpersonali e in particolari quelli con il partner, che avete trascurato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, la giornata sarà piuttosto sottotono: dovrete cercare di riflettere bene prima di agire, soprattutto se dovete prendere decisioni fondamentali per il vostro futuro. Ci vuole calma ed evitare di farvi travolgere dallo scompiglio che vi circonda. Preservate la vostra vita privata, le persone invidiose non mancano mai.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è una giornata nella quale saprete come reagire e rispondere a chi proverà ad ogni costo a mettervi i bastoni fra le ruote. Lo stress vi travolgerà nel prossimo futuro, anche se andiamo verso l’estate. Non fatevi trovare impreparati. Mantenete la calma e datevi delle priorità. Non potete pensare di fare tutto e subito.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox potete esprimere liberamente le vostre opinioni, senza farvi trarre in inganno da chi proverà ad ogni costo a mettervi il bastone fra le ruote. Non tollerate più restrizioni e opposizioni, compreso sul posto di lavoro. Siete sotto stress e avreste proprio bisogno di un po’ di riposo.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete tanta fiducia in voi stessi e voglia di far bene, e questo potrebbe portare a un certo conflitto con chi vi circonda. Ultimamente avete bisogno di muovervi e spostarvi, d’altronde come tutti venite da un lungo periodo di stasi. Perché non sfogarvi facendo un po’ di sport? Ne giova anche la salute e la forma fisica.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è proprio arrivato il momento di cambiare vita, ma per farlo sarà necessario un certo sforzo. Iniziate sin da subito a fare delle modifiche essenziali, altrimenti le cose non mutano per magia. Siete super energici e questo sarà travolgente. Rischiate però spesse volte di voler fare molte cose in poco tempo, e così ne risente la qualità.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: riprendete in mano la vostra vita.

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 7-13 GIUGNO 2021