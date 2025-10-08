Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 8 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere vi rende affascinanti e socievoli: è il momento di fare nuove amicizie e consolidare rapporti importanti. Sul lavoro, la diplomazia è la vostra arma migliore: collaborazioni e contratti possono dare frutti. In amore, la passione è alta; chi è in coppia vivrà momenti intensi, i single avranno incontri interessanti ma non affrettate le decisioni. La salute è stabile, ma piccoli momenti di relax vi aiuteranno a mantenere l’equilibrio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 8 ottobre 2025), il vostro magnetismo è forte. Marte e Plutone vi donano energia e voglia di affrontare sfide. Sul lavoro, potete ottenere risultati importanti se mantenete la concentrazione. In amore, le emozioni sono profonde e intense; potrebbero emergere conflitti nascosti, quindi cercate la comunicazione chiara. La salute è buona, ma evitate eccessi: il vostro corpo vi chiede equilibrio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il periodo è favorevole per viaggi e nuove esperienze. Giove amplifica la vostra voglia di libertà, quindi approfittatene per imparare, conoscere persone nuove e vivere avventure stimolanti. Sul lavoro, idee innovative possono portare riconoscimenti. In amore, qualche difficoltà nella comunicazione può essere superata con dialogo e sincerità. La forma fisica è ottima, approfittatene per attività sportive.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Saturno vi invita a consolidare ciò che avete costruito e a lavorare con metodo. Sul lavoro, la costanza paga: non arrendetevi di fronte a ostacoli temporanei. In amore, la stabilità è importante: i single potrebbero trovare qualcuno con valori simili ai loro, mentre le coppie rafforzano il legame con gesti concreti. La salute richiede attenzione al sonno e alla gestione dello stress.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 8 ottobre 2025), Urano vi spinge verso cambiamenti e novità. È il momento di osare, di esplorare nuovi percorsi professionali o personali. Sul lavoro, intuizione e creatività sono armi vincenti. In amore, il vostro fascino attira attenzioni interessanti: chi è in coppia deve accettare piccoli compromessi per evitare incomprensioni. La salute è discreta, ma attività stimolanti e hobby vi aiuteranno a ricaricare le energie.

PESCI

Cari Pesci, le stelle vi invitano a seguire il cuore e l’intuizione. Sul lavoro, progetti creativi e attività artistiche sono favorite; attenzione però a non disperdere energie. In amore, Venere vi rende romantici e sensibili: chi è single potrebbe vivere incontri magici, le coppie approfondiscono la complicità. La salute è stabile, ma piccoli momenti di meditazione o contatto con la natura vi faranno bene.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le stelle vi invitano a seguire il cuore e l’intuizione. Sul lavoro, progetti creativi e attività artistiche sono favorite.