Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 7 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata promettente per i single, lasciatevi andare se arriva l’occasione giusta. Per le coppie questo invece potrebbe essere un periodo un po’ complicato, non andate a cercare ulteriori problemi, non avete bisogno di aggiungere altra carne sul fuoco. Non mancano le idee sul fronte professionale, mettetele in atto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, chi ha intenzione di dichiararsi alla persona amata dovrà farlo soprattutto nel fine settimana quando le stelle saranno favorevoli. Il lavoro invece richiede un ulteriore sforzo, anche qui a ridosso del fine settimana, sarete impegnati in una sfida importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi per voi è una giornata un po’ complicata, vi sentite già affaticati, sarà tutta colpa dell’amore e di questa Luna storta che non vuole saperne di darvi tregua, cercate di essere prudenti in tutto ciò che fate. Nel lavoro le vostre idee sono molto stravaganti e non tutti potrebbero apprezzarle.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox in amore c’è qualcosa che non va, siete tormentati dal senso di colpa o dal rimorso di non aver agito quand’era il momento, non avete neanche più tanta voglia di discutere soprattutto per quanto concerne la sfera economica. Venere, Giove e Saturno però sono favorevoli e vi invitano a sviluppare nuovi progetti professionali.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata interessante grazie anche alla Luna in buon aspetto con il vostro segno, cercate di vivere l’amore con maggiore serenità. Sul lavoro, se siete stanchi di fare sempre le stesse cose, allora cambiate.

PESCI

Cari Pesci, quelle che arrivano per voi sono giornate un po’ complicate secondo l’oroscopo di Paolo Fox, cercate di essere più pazienti e di non portare fretta, bisogna ragionare bene sul da farsi e per risolvere i problemi c’è bisogno di sangue freddo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell‘Acquario: la Luna in buon aspetto vi suggerisce di vivere l’amore con serenità.

