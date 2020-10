Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 7 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata interessante, nuovi incontri all’orizzonte, non sottovalutateli. Dovrete risolvere anche qualche problema in amore, mentre arrivano cambiamenti sul fronte professionale, occhio all’instabilità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata positiva complice anche Venere positiva che porta con sé buone notizie in amore. Avete troppi pensieri in questo periodo anche a causa del lavoro, i più giovani anche sono molto confusi e scoraggiati, non abbiate timore di sperimentare nuove cose.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere è dissonante ciò significa che potrebbero subentrare dei problemi in amore, qualcosa non torna, avete avuto discussioni di recente con il partner ma non vi è ben chiaro per quale motivo. Sul fronte professionale arrivano belle notizie per il vostro segno, chi deve iniziare un nuovo lavoro non deve scoraggiarsi, è arrivato il momento giusto.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle oggi per voi ci saranno alcuni sensi di colpa dovuti alla vostra relazione sentimentale, chi invece è ancora un cuore solitario potrebbe essere colto da un interessante colpo di scena. Le cose migliorano anche sul fronte professionale.

LEONE

Cari Leone, con la persona giusta al vostro fianco avete l’impressione di poter smuovere mari e montagne, non avete paura di niente, neanche delle malelingue. Non vi curate molto del giudizio altrui, neanche quando è il vostro partner ad interessarsene in prima persona. Sul lavoro avete bisogno di qualcosa di nuovo, al momento ciò che fate di priva del sorriso.

VERGINE

Cari Vergine, con questa Luna dissonante non avrete una giornata molto emozionante, Venere però resta favorevole e vi aiuterà a fare mente locale su questa questione sentimentale che vi sta tanto a cuore. Il fronte amoroso è sicuramente quello più colpito di recente, per quanto riguarda il lavoro rimandate tutte le decisioni importanti alla prossima settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà a riguadagnare terreno in amore.

