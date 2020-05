Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 6 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 6 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox la giornata di oggi (6 maggio) può essere quella giusta per risolvere problemi che avete ancora in sospeso. Cercate di affrontarli il prima possibile, per non far sì che si accumulino inutilmente finendo per peggiorare la situazione… Sul lavoro, in particolare, potrebbero esserci questioni ancora lasciate a metà.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede favoriti da un quadro astrale tutto sommato positivo: potreste vivere emozioni positive, anche se spesso siete voi che vi complicate inutilmente la vita. Attenzione anche alle spese: cercate di non superare un certo budget altrimenti potreste trovarvi in difficoltà. Miglioramenti in vista sul lavoro. In vista. Non oggi.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi (6 maggio 2020) sarà molto positiva per il vostro segno. Prosegue infatti un periodo che vi vede decisamente al top secondo le stelle. Secondo Paolo Fox, recuperate dal punto di vista dei sentimenti dopo una fase di tensione con il partner. Sul lavoro valutate bene cambiamenti e trasferimenti.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna è dalla vostra parte e vi favorisce dopo un periodo difficile, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro dovete darvi delle priorità: cosa è davvero importante in questo momento? Solo voi potete capirlo. Tralasciate persone e situazioni che non hanno nulla da darvi o con cui non vi trovate più bene da tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox per voi sarà una giornata decisamente sottotono, per cui l’invito è alla massima calma e cautela se non volete litigare. Fate solo ciò che è essenziale e lasciate perdere tutto il resto. Dal punto di vista sentimentale cercate di essere più liberi e spensierati. Lavoro? Meglio non mollare.

VERGINE

Cari Vergine, nel recente passato potreste aver vissuto uno scontro o un conflitto con il partner che ha lasciato i suoi segni. In alcuni casi evidenti. Adesso è arrivato il momento di risolvere parlandovi a quattrocchi. Sul lavoro potrebbero arrivare soluzioni importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: bene l’amore, potreste risolvere tensioni con il partner con una bella chiacchierata. Nuove opportunità sul fronte lavorativo.

