Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 5 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 5 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi sarà una giornata di pausa e di riflessione per il vostro segno. Per fortuna Venere è favorevole e porterà grandi novità in amore. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione migliora, prima di accettare eventuali nuove offerte ponderate con calma pro e contro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 maggio), Mercurio non è più contrario e questa è già un’ottima notizia, ma attenzione perché all’interno della coppia o delle coppie potrebbero esserci comunque litigi e tensioni. Lavoro? Incontri positivi in vista, ma per vedere i risultati dovrete aspettare ancora un po’ di tempo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tante coppie stanno vivendo una situazione molto critica. Provate a capire se c’è uno spiraglio per ricucire il rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, partono finalmente progetti importanti e ambiziosi: i sacrifici prima o poi danno i loro frutti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi vive una lunga storia d’amore già oggi potrà ritrovare serenità con il partner e iniziare a costruire qualcosa di speciale. Lavoro? Potrebbe presto arrivare una proposta di quelle che è difficile rifiutare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 maggio 2021), questa sarà una giornata di recupero. Ci sono state difficoltà, ma iniziate a intravedere la luce in fondo al tunnel. Per quanto riguarda il lavoro, previsto qualche problema a livello economico: forse avete speso un po’ troppo…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi in amore dovete fare attenzione a possibili fasulli ritorni di fiamma. Inutile rimpiangere storie passate, quel che è stato è stato. Sul lavoro sarà un periodo abbastanza positivo. Arriveranno belle novità e potrete portare avanti progetti importanti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: belle notizie in amore. Approfittatene.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 3-9 MAGGIO 2021