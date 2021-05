Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 5 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 5 maggio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna durante la giornata di oggi – 5 maggio – sarà nel segno: potrete vivere momenti caldi e intensi soprattutto nel weekend. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto procede per il verso giusto, perché pensate di aver subito un’ingiustizia e questo vi fa star male.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 maggio 2021), la Luna non è più contraria e già questa è un’ottima notizia. In ogni caso cercate di evitare le tensioni e le discussioni con chi vi circonda. Capitolo lavoro: il futuro e il successo dipenderanno da voi.

GEMELLI

Cari Gemelli, queste giornate di inizio maggio saranno importanti: in arrivo conferme. Ritrovate fiducia in amore, e non è cosa di poco conto, perché venite da litigi e discussioni con il partner o addirittura da una pesante separazione. Lavor? Mercurio in transito nel segno porterà piacevoli novità.

CANCRO

Cari Cancro, La Luna durante la giornata di oggi sarà favorevole e anche Giove lo sarà nei prossimi giorni. Che volete di più? Quando si hanno due astri così importanti dalla propria parte, tutto è più facile. Per quanto riguarda il lavoro, si può recuperare, soprattutto per chi ha un’attività autonoma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, ultimamente vi siete lasciati andare troppo alla solitudine. Dovete pian piano ritrovare la voglia di socialità. Per quanto riguarda il lavoro, siete particolarmente creativi, ma attenzione perché la Luna è dissonante.

VERGINE

Cari Vergine, oggi – 5 maggio 2021 – riuscirete a mettere chiarezza e a definire un rapporto d’amore che aveva bisogno di ritrovare stabilità, magari dopo un pesante litigio. Fate attenzione perché Venere è dissonante. Capitolo lavoro: dovrete presto prendere scelte molto importanti per il futuro.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: con questi pianeti dalla vostra parte potete andare lontani. Basta volerlo.

