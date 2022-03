Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 30 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 30 marzo 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, con Giove favorevole sarete sicuri in amore e saldi nelle vostre idee. Potete lanciarvi con entusiasmo in nuovi progetti e avventure. Per quanto riguarda il lavoro, c’è grande competitività. Ma voi potete dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Evitate tensioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 30 marzo 2022), giornate molto interessanti sotto tanti punti di vista. In amore potete vivere forti emozioni e conquistare una persona che vi piace da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, tanti pianeti vi proteggono e vi spingono a fare bene. Chi ha un lavoro indipendente potrà ripartire alla grande.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi – 30 marzo 2022 – è sottotono e stancante in amore, le cose non stanno andando come vorreste. Cercate di chiarirvi con il partner e trovare un compromesso se ci sono state divergenze e incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro, non siete al massimo e si vede, ci vuole pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi – 30 marzo 2022 – sarà positiva in amore e potreste fare un incontro interessante, soprattutto se siete single da tempo. Da qui alla fine del mese ci saranno grosse novità, fatevi trovare pronti. Per quanto riguarda il lavoro, potete stringere nuove collaborazioni. Magari arriverà una proposta da valutare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 30 marzo 2022), vi attende una giornata strana in amore, con dubbi e incertezze. Pensate che il partner non sia quello giusto o non vi ami a sufficienza? Chiaritevi in modo da chiudere in serenità il mese. Per quanto riguarda il lavoro, si aprono nuove opportunità.

VERGINE

Cari Vergine, nelle prossime ore riceverete alcune provocazioni e frecciatine, soprattutto sul posto di lavoro, ma voi cercate di non reagire e fatevele scivolare addosso. Altrimenti diventa un problema avere a che fare con queste persone.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: giornata positiva sia in amore sia sul lavoro. Valutate con calma eventuali proposte.