Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 30 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 30 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi attende una giornata particolare in amore. L’influenza di Venere e Marte potrebbero far tornare a galla un vecchio amore, anche se il consiglio è sempre quello di evitare minestre riscaldate. Per quanto riguarda il lavoro, avete avviato un nuovo percorso che procede senza intoppi. Possibile qualche ripercussione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 30 marzo 2022), la Luna è favorevole e questo potrebbe portare novità positive. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe farvi innervosire, tenete alla larga colleghi che vogliono mettervi il bastone fra le ruote.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore è il caso di stare attenti e moderare le parole, potreste pentirvene. In particolare in amore, cercate di evitare litigi e discussioni. Vi sentite un po’ strani, come se qualcosa nei rapporti con il partner stia cambiando. Ma è solo una sensazione, nulla di preoccupante. Lavoro? Non è il momento di avanzare richieste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – mercoledì 30 marzo 2022 – se ci sono stati litigi e discussioni, è meglio rimandare e affrontarle con forza. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa non torna, specie a livello economico. Forse avete speso oltre le vostre possibilità e ora il piatto piange. Risolvete questioni importanti al più presto. Niente ansia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 30 marzo 2022), in amore possono esserci nuovi incontri. Non sottovalutateli, specie se siete single da tempo. Se c’è qualcuno che vi interessa, fatevi avanti senza timore. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha un conto in sospeso riceverà presto risposte.

PESCI

Cari Pesci, la Luna nel segno porta con sé una giornata molto positiva in amore. Chi vive una relazione da molto tempo può pensare a fare progetti per il futuro, come il matrimonio o un figlio. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di ricostruire tutto da zero. Avviate un nuovo progetto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: chi è single può fare nuovi incontri. Bene anche il lavoro.