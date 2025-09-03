Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:32
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 3 settembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 3 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 3 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, stai ricostruendo equilibrio dopo un periodo di incertezze. Ora puoi dedicarti a nuove opportunità professionali che hanno basi più solide. In amore cresce la voglia di stabilità: c’è spazio per progetti a due importanti. La curiosità ti guida e porta novità interessanti. È un momento buono per ampliare i contatti, anche con collaborazioni inaspettate. In amore, le relazioni diventano più vivaci: se sei single, incontri stimolanti sono dietro l’angolo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 settembre 2025), sei determinato e pronto a difendere le tue scelte. Sul lavoro le sfide non ti spaventano: hai la forza di superarle. In amore, grande intensità, ma cerca di evitare gelosie o rigidità che possono complicare i rapporti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il tuo spirito libero si fa sentire: vuoi ripartire, viaggiare, esplorare nuove strade. Settembre porta occasioni di crescita personale. In amore non ti accontenti: cerchi autenticità e complicità vera. Vuoi emergere, ma in modo costruttivo. Le tue idee sono apprezzate, e sul lavoro puoi ricevere conferme importanti. In amore attenzione alle polemiche: meglio puntare su complicità e gioco. Le gratificazioni non tardano ad arrivare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, continui a costruire passo dopo passo, senza fretta. Il lavoro ti chiede impegno, ma la costanza porta risultati. In amore, invece, devi lasciare spazio all’altro e non cadere nell’eccesso di controllo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 settembre 2025), vuoi rivoluzionare la tua vita, ed è il momento giusto per farlo. Idee nuove trovano spazio e possono trasformarsi in progetti concreti. In amore, cresce il bisogno di libertà ma anche di sincerità: tutto deve essere chiaro.

PESCI

Cari Pesci, la tua sensibilità ora diventa un punto di forza. Sul lavoro ti permette di intuire la direzione giusta, mentre in amore apre la porta a emozioni intense. Attenzione solo a non idealizzare troppo: vivi ciò che c’è, non ciò che immagini.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la tua sensibilità ora diventa un punto di forza.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 1-7 SETTEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca