Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 29 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso della giornata ci sarà un buon recupero, saranno più liberi i single che finalmente potranno fare un incontro speciale. Anche le coppie che stanno ancora insieme pur avendo avuto un’estate difficile, possono recuperare. Nuove idee di lavoro favoriscono i creativi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 novembre 2023), fate iniziare le cose a cui tenete senza remore, più ci si avvicina a dicembre e meglio è, visto che molto presto Venere sarà nel vostro segno. Cercate anche voi di essere più comprensivi nei confronti di persone che potrebbero avervi tenuto testa di recente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa settimana è risolutiva, non serve a nulla scappare, dovete affrontare le conseguenze di ciò che avete fatto. Avete una grande carica di energia in più, il conto alla rovescia è iniziato. L’importante è non lasciarsi prendere dall’agitazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non dovete preoccuparvi se durante le prossime ore non tutto quello che fate va a buon fine. Ci sono molte perplessità, ritardi e piccoli intoppi e ancora situazioni che possono infiammare il vostro animo o farvi arrabbiare. Cercate di non parlare troppo…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 novembre 2023), la Luna in ottimo aspetto e procura un miglioramento psicofisico che può essere utile, sfruttabile dalle persone che hanno un’attività in proprio e che, dopo la pausa di inizio novembre, sono ripartite nell’ambito del lavoro con un programma o un progetto. Momento complesso solo per le coppie che hanno vissuto una crisi d’amore durante l’estate.

PESCI

Cari Pesci, l’ostilità di alcuni pianeti confonde, Sole, Marte e Mercurio portano agitazione nella vostra vita, ansia perché dovete riuscire in un progetto e non sapete bene come migliorarlo o farlo partire. Le stelle sono con voi. Se dovete fare una richiesta per un cambiamento, un trasferimento, muovetevi con attenzione dalla prossima settimana.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: ci sarà un buon recupero, saranno più liberi i single che finalmente potranno fare un incontro speciale.