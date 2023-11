Oroscopo Paolo Fox della settimana 27 novembre-3 dicembre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 27 novembre al 3 dicembre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 27 novembre al 3 dicembre 2023 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, Leone, Sagittario, Cancro sono segni che potrete trovare stimolanti, attenzione però a non cadere in inutili competizioni, soprattutto se si sta affrontando la stessa sfida o le ambizioni sono simili. Le stelle sono comunque con voi, se vi piace una persona non perdete tempo, ora avete più possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, se avete una attività commerciale o lavorate a contatto, riceverete vantaggi in questo periodo, potete già pensare alla seconda parte del 2024 come ad un momento di recupero.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, attenzione alla possessività, alle gelosie retrospettive che possono essere fonte di qualche discussione. Se state cercando di recuperare un amore concentratevi in particolare martedì, Venere avrà una valenza doppia poiché avrà la forza di farvi cambiare atteggiamento nei confronti dell’amore e di farvi vivere con maggiore serenità un rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, in particolare nella giornata di martedì potreste essere illuminati da un’idea importante, da realizzare a breve, buona la situazione in vista del futuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, tutto accelera, diviene più veloce, scorre con facilità e se avete una storia importante non dovete rovinarla con inutili battibecchi. Chi ha chiuso una storia può sperare in eventi migliori. L’unico neo nel momento potrebbe essere una certa insoddisfazione, nervosismo o paura di sbagliare. Per quanto riguarda il lavoro, se avete una attività indipendente, possibile che arrivino più proposte, non si mette in discussione il vostro valore.

CANCRO

Cari Cancro, si esce da un periodo particolarmente teso, nervoso, difficile a livello amoroso. Non è escluso che qualche nato abbia rivisto una storia. Questa settimana aiuta a ritrovare fascino, rende naturali ed istintivi, ricomincia a far battere forte il cuore e a farvi desiderare una vita amorosa più appagante. Per quanto riguarda il lavoro, un’idea innovativa potrebbe rendere più fruttuosa la vostra attività ed è possibile che risultati non manchino, collaborazioni nuove possono nascere con il segno del Sagittario.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (27 novembre al 3 dicembre 2023), giorno dopo giorno riacquistate grinta e vitalità, il vostro è un oroscopo valido per i sentimenti. Il prossimo sarà un mese che metterà a rischio i rapporti che non hanno più ragione di esistere. Per quanto riguarda il lavoro, moderando i toni di alcune polemiche potrete lavorare meglio. E’ noto che per la vostra stessa natura volete risultare i migliori, ogni tanto usate l’arma della ironia per mettere in un angolo i vostri nemici.

VERGINE

Cari Vergine, ci avviciniamo ad un dicembre interessante per i sentimenti. In certe giornate come quella di giovedì la diplomazia non sarà il vostro cavallo vincente, direte tutto quello che pensate, costi quel che costi. Anche le situazioni più strane (amori soltanto immaginati, passioni vissute e non vissute, attrazioni impossibili, incontri importanti e mai conclusi) stanno imboccando una via più chiara, ora avrete il coraggio di farvi avanti oppure di chiudere definitivamente. Per quanto riguarda il lavoro, più volte ho spiegato che Saturno opposto comporta fatica nel portare avanti progetti, ma la riuscita non è mai messa in discussione grazie a Giove favorevole.

BILANCIA

Cari Bilancia, i dubbi sono superati egregiamente a parte qualche piccola difficoltà presente più che altro per vicende legate alla casa e alla gestione della famiglia. Ad ogni modo le stelle sono già più comprensibili visto che Venere è nel segno, i nuovi amori possono essere più fisici che mentali. Recupero sentimentale per le coppie che hanno vissuto un momento negativo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stato un periodo durante la primavera in cui vi sembrava di dover discutere con il mondo intero, ora ci sono maggiori certezze, state vivendo una fase di lento recupero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, qualche polemica di troppo può tornare a riempire la vostra vita, attenzione a non dare spazio a problemi legati al passato. Dunque tenete sotto controllo le tensioni e cercate di non prendervela con il partner se tutto non funziona a meraviglia, se volete tentare un approccio d’amore dovete esser prudenti. Venere sarà presto nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, non cercate di risolvere tutti i problemi in una volta sola, le complicazioni saranno evidenti ma le soluzioni non così difficili da trovare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, avere Sole, Mercurio e Marte nel segno non è cosa da poco. La vostra volontà è al massimo, ma bisogna ricordare la dissonanza di Saturno. Se una persona dice no ad un vostro progetto o ad una vostra richiesta non dovete farvene una malattia, meglio voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, non escludo la possibilità che qualche libero professionista sia già pronto per organizzare il 2024, chi ha tempo non perda tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere torna positiva tra pochi giorni ma dovete stare attenti, problemi in amore nati ad ottobre non sono del tutto superati. Ognuno vive una storia diversa, ma in generale quasi tutti i nati sotto questo segno sono stati più presi dal lavoro, da problemi per la casa che dal resto. Per quanto riguarda il lavoro, in questo momento devi cercare di riparare i danni che qualche persona poco affidabile ha determinato più o meno involontariamente.

ACQUARIO

Cari Acquario, Venere tra qualche giorno inizia un transito spigoloso e questa settimana è ottima per chiarire ciò che non va. Se non avete una persona che vi interessa è perché dopo un po’ vi vanno a noia tutti. Ad ogni modo le giornate in arrivo per questa settimana contengono elementi di forza, allargate il giro delle conoscenze, frequentate gente nuova. Un giorno interessante per stare bene con la persona che amate o impostare una nuova conoscenza sarà quello di venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, è ripartito un progetto dopo un lungo fermo.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo una fase più agitata. Di recente una persona si è rivelata diversa da quello che immaginavate. Se siete in coppia da anni potreste riuscire a superare questo momento di dubbio pensando che sia fase passeggera, fare orecchie da mercante per il bene del rapporto sarà la scelta ideale. Per quanto riguarda il lavoro, tutte le novità, le nuove proposte non vanno sottovalutate. Le azioni che meditate o determinate in questi giorni avranno sviluppo entro poco, dovranno essere gestite al meglio.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente