Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 28 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle parlano di ripartenze, ma attenzione: non tutto va fatto di corsa. Marte ti rende impulsivo, determinato, a tratti impaziente. Sul lavoro hai voglia di cambiare, di dimostrare quanto vali, e le occasioni non mancano, soprattutto se hai seminato bene nei mesi passati. In amore, chi è in coppia deve chiarire vecchie incomprensioni: parlare ora evita esplosioni più avanti. I single? Incontri possibili, ma solo se abbassi le difese.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 gennaio 2026), dopo un periodo di tensioni, soprattutto emotive, le stelle ti chiedono di rallentare e di ritrovare stabilità. Il lavoro richiede pazienza: niente colpi di testa, ma strategie solide. I risultati arrivano, anche se non immediati. In amore sei più riflessivo del solito: chi ha una relazione sente il bisogno di conferme, chi è solo potrebbe riscoprire una persona del passato. Il consiglio delle stelle? Fidati di più del tuo istinto.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio ti rende brillante, comunicativo, irresistibile. È il momento giusto per proporre, parlare, trattare. Attenzione solo a non disperdere energie in troppe direzioni. In amore sei curioso, forse un po’ incostante: le coppie devono ritrovare il dialogo, mentre i single vivono flirt divertenti, ma non tutti destinati a durare. Settimane interessanti per chi lavora con la parola.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle parlano di emozioni intense, di bisogno di protezione e di verità. Sul lavoro sei più forte di quanto credi, ma spesso ti autosaboti per paura di sbagliare. È tempo di credere di più in te stesso. In amore, chi è in coppia ritrova complicità, mentre chi è solo potrebbe lasciarsi andare a un sentimento inatteso. La Luna ti invita a prenderti cura anche di te.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 gennaio 2026), sul lavoro puoi ottenere riconoscimenti, soprattutto se smetti di voler controllare tutto. In amore sei passionale, magnetico, ma attento all’orgoglio: non sempre hai ragione, anche se lo pensi. I single sono favoriti negli incontri, le coppie devono rinnovare il desiderio. Energia alta, ma dosala bene.

VERGINE

Cari Vergine, senti il bisogno di mettere ordine, dentro e fuori. Sul lavoro sei preciso, affidabile, ma le stelle ti chiedono di non essere troppo severo con te stesso. In amore sei più cauto: chi è in coppia ha bisogno di rassicurazioni, chi è solo osserva molto prima di aprirsi. Ottimo momento per fare scelte pratiche e concrete, soprattutto legate al futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: sul lavoro sei preciso, affidabile, ma le stelle ti chiedono di non essere troppo severo con te stesso.