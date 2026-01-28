Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 28 gennaio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 28 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, decisioni rimandate tornano a bussare alla porta. Sul lavoro devi scegliere da che parte stare, senza paura di perdere qualcosa. In amore è il momento della chiarezza: le relazioni solide si rafforzano, quelle fragili vacillano. I single possono fare incontri interessanti, ma solo se smettono di idealizzare troppo. Belle stelle per la creatività.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 gennaio 2026), sul lavoro potresti chiudere un capitolo e aprirne un altro, più in linea con chi sei ora. In amore sei passionale, ma anche sospettoso: attenzione a non creare problemi dove non ci sono. Chi è solo può vivere un’attrazione travolgente. Le stelle ti chiedono di lasciare andare il controllo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo favorisce viaggi, cambiamenti, nuove esperienze. Sul lavoro arrivano opportunità, soprattutto per chi osa uscire dagli schemi. In amore sei sincero, diretto, forse troppo: misura le parole. Le coppie hanno bisogno di nuovi stimoli, i single sono pronti a innamorarsi, ma solo se si sentono liberi. Energia in crescita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sul lavoro stai gettando basi importanti, anche se ora ti sembra di fare fatica. In amore sei più chiuso del solito: aprirsi non è debolezza. Le coppie devono ritrovare il dialogo, i single possono incontrare qualcuno in ambito lavorativo. Perseveranza premiata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 gennaio 2026), senti il bisogno di cambiare direzione. Sul lavoro idee innovative, ma serve concretezza. In amore sei affascinante, ma distante: chi ti ama chiede più presenza. I single possono vivere incontri fuori dagli schemi. È il momento di essere autentici, anche se questo significa andare controcorrente.

PESCI

Cari Pesci, il cielo parla di sogni, intuizioni, ma anche di confusione. Sul lavoro serve maggiore chiarezza: non rimandare decisioni importanti. In amore sei romantico, ma attento a non idealizzare troppo. Le coppie ritrovano dolcezza, i single possono innamorarsi facilmente. Le stelle ti invitano a mettere i piedi per terra senza smettere di sognare.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: senti il bisogno di cambiare direzione. Sul lavoro idee innovative, ma serve concretezza. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 26 GENNAIO – 1 FEBBRAIO 2026
Ricerca