Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 25 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 25 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la vostra famiglia ha deciso di confidarvi un segreto taciuto a lungo che metterà in difficoltà la vostra concentrazione. Il lavoro potrebbe risentirne, quindi forse è il caso di prendervi qualche giorno per riflettere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 25 giugno 2025), la Luna vi accompagnerà in una nuova avventura. Siete molto più confidenti, audaci, e volete sfruttare questa nuova ondata di forza per concedervi qualcosa che vi è sempre stato tenuto lontano. Non lasciatevi demoralizzare da chi non crede in voi, la settimana inizierà alla grande e porterà con sé tante altre conquiste.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete in un periodo di transito e non riuscite a capire quello che vi passa per la testa. Incompresi e giù di morale, niente sembra compiacervi più come un tempo. Questo atteggiamento potrebbe allontanare la famiglia e il partner, quindi anziché issare un muro e barricarvi nella vostra tristezza, trovate un modo per annientare i vostri demoni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata vi coinvolgerà dal punto di vista sentimentale. Chi non ha ancora scoperto l’amore sarà felice di sapere che le stelle sono favorevoli a nuovi incontri, indossate il vostro outfit migliore, una spruzzata di profumo e un grande sorriso saranno sufficienti a stendere la persona di vostro interesse.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 25 giugno 2025), occhio alle finanze e a una possibile crisi di nervi. L’incombenza lavorativa potrebbe mettervi in seria difficoltà ma non lasciatevi demoralizzare.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo prevede una rilassante giornata dove avrete voglia di esplorare le vostre passioni e mettere in pratica qualche consiglio di una persona a voi cara.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: a quel muso lungo dalla faccia, concedetevi qualche svago in più perché la vita non è fatta soltanto di duro lavoro ma anche di divertimento e questo vostro atteggiamento pessimista non vi porterà da nessuna parte