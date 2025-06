Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 25 giugno 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 25 giugno 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna entra nel vostro segno e vi porta una buona dose di fortuna, in molti ambiti. Sia sul lavoro, che in amore. Sarete protagonisti, nonostante Saturno provi a giocarvi qualche scherzetto. In giornata dovrete fare una scelta: meglio la strada comoda, ma noiosa, o quella impervia e stimolante?

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 25 giugno 2025), siete capitati in un periodo particolare, le stelle vi remano contro e non vi donano serenità. Se avvertite il bisogno di staccare la spina, non temporeggiate perché i vostri nervi potrebbero spezzarsi prima del previsto.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle vi suggeriscono di approfittare della generosità di Venere per darvi da fare con la persona di vostro interesse. Non potete sempre rimanere con le mani in mano e lasciare che siano gli altri a correre da voi, ogni tanto bisogna anche giocare d’attacco e non soltanto in difesa.

CANCRO

Cari Cancro, giornata interessante che vi permetterà di mettere finalmente un po’ di ordine nel caos della vostra vita. Da qualche giorno le stelle hanno deciso di darvi il tormento con qualche dubbio, ma da domani potreste trovare la soluzione ai vostri problemi senza neanche dovervi impegnare tanto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 25 giugno 2025), le stelle vi sorridono e vi esortano a prendere in mano la situazione. Va bene seguire il gregge, ma dovreste avere una vostra opinione soprattutto nell’area professionale, altrimenti il salto di qualità non avverrà mai.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra energia è alle stelle in questo periodo in cui la Luna bacia il vostro segno e vuole donarvi gioia e serenità, una combinazione che negli ultimi tempi vi è mancata ma che ritornerà presto all’attacco. Non demoralizzatevi se non tutto sembra procedere per il verso giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: le stelle vi sorridono e vi esortano a prendere in mano la situazione. Tornate a ruggire.