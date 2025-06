Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 giugno 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 23 al 29 giugno 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 23 al 29 giugno 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, l’amore sembra brillare di una luce speciale. Tuttavia, non abbassate la guardia sul fronte lavorativo: ci sono sfide in vista che potrebbero richiedere tutta la vostra attenzione. Bene l’energia che vi aiuterà a superare tutti gli ostacoli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la vostra fortuna sembra essere un po’ altalenante, ma non preoccupatevi: ci sono anche aspetti positivi in arrivo. L’amore è sulla buona strada, mentre le vostre finanze potrebbero richiedere un occhio più attento. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione potrebbe essere impegnativa.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle vi riservano un mix di alti e bassi. L’amore potrebbe sembrare un po’ complicato, ma la vostra carriera mostra segni di progresso, anche se con qualche piccolo inciampo lungo il percorso.

CANCRO

Cari Cancro, durante la settimana avrete diversi alti e bassi. Se l’amore può sembrare un po’ complicato, non temete: avete la fortuna dalla vostra parte per bilanciare le cose. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci sfide da affrontare ma nulla che una buona dose di energia non possa risolvere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (23-29 giugno 2025), la vostra intuizione è un faro luminoso che guida le vostre decisioni. L’amore potrebbe sembrare una montagna russa emotiva… In ambito lavorativo, potreste percepire qualche ostacolo, perseverate con creatività.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra fortuna sembra brillare come una stella. Tuttavia, il vostro lato spirituale potrebbe essere un po’ in ombra. In amore le cose non sono perfette ma c’è spazio per miglioramenti interessanti.

BILANCIA

Cari Bilancia, l’aria è frizzante ma non tutto fila liscio per te, Bilancia. Sei su una giostra di emozioni e decisioni contrastanti: alcune sfide potrebbero mettere alla prova la tua resistenza emotiva. Il lavoro richiede tutta la tua attenzione mentre le finanze sembrano un po’ ballerine. Tuttavia, il tuo spirito avventuroso riesce a portarti in luoghi nuovi ed eccitanti. La fortuna fa capolino nei momenti meno attesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sembra che la vostra avventurosità sia alle stelle e potrebbe portarvi a scoprire nuove emozioni. Fate attenzione alla gestione delle finanze: potrebbero esserci imprevisti in arrivo. L’amore potrebbe essere un po’ altalenante. Lavoro? Le cose procedono abbastanza bene ma non fatevi prendere troppo dall’entusiasmo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, momento di grande intensità emotiva e creatività. La compatibilità con gli altri potrebbe riservare qualche sorpresa, l’energia è alle stelle! L’amore può essere una montagna russa, ma ci sono opportunità interessanti nel lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra capacità di adattarvi a situazioni nuove è sorprendente in questo periodo. Tuttavia, le stelle suggeriscono una piccola sfida nelle finanze. Nonostante qualche inciampo nella carriera, mantenete alta l’energia.

ACQUARIO

Cari Acquario, la vostra intuizione sembra essere in una fase di grazia assoluta, portandovi a scoprire verità nascoste. Tuttavia, le finanze potrebbero non sorridervi allo stesso modo: attenti alle spese impulsive. Non trascurate il vostro lato spirituale.

PESCI

Cari Pesci, la vostra adattabilità è in vacanza ma non temete: le stelle vi regalano una fortuna esplosiva! In amore potrebbe essere il momento di fare un passo indietro e rivedere alcune cose. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione ai dettagli per evitare intoppi fastidiosi.

