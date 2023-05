Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 24 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore bisogna mantenere la calma il più possibile perché potrebbero esserci litigi. Rischiano di esserci problemi e discussioni con chi vi circonda. Poi finirete per pentirvene. Sul lavoro aspettatevi belle novità con l’arrivo di giugno. Abbiate un po’ di pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 maggio 2023), siete abbastanza nervosi in questa giornata ed è tutta colpa di Mercurio che vi rende dubbiosi. Sul lavoro la svolta è dietro l’angolo. Abbiate solo un po’ più di fiducia in voi stessi e in chi vi circonda.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore c’è bisogno di un bel recupero, soprattutto se c’è stato un problema negli ultimi due giorni. Sul lavoro arriverà una chiamata importante. Fatevi trovare pronti, certi treni passano una volta nella vita, non rinunciate. Saprete ottenere grandi cose in ogni campo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore c’è un bel recupero quindi godetevi questa giornata con serenità. Sul lavoro meglio non alimentare le polemiche perché ci sarà modo di risolvere tutto. Non fatevi prendere dall’ansia se qualcosa non va secondo i piani, fa parte del gioco. L’importante è saper trovare una soluzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 maggio 2023), avete la luna favorevole e se siete single aspettatevi incontri interessanti. Sul lavoro avrete modo di dare valore a tutte le vostre potenzialità.

PESCI

Cari Pesci, c’è qualcosa che non sta funzionando nella coppia ma bisognerebbe parlarne con il partner. Sul lavoro anche se non avete più il supporto di Marte dovete cercare di dare e chiedere di più. Tirate fuori il vostro lato intraprendente. Ultimamente infatti siete troppo nascosti e isolati.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: chi è single da tempo può trovare presto l’anima gemella.