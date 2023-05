Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 24 maggio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, buone notizie sul fronte amoroso grazie al favore dei pianeti, soprattutto quelli più importanti. Anche sul lavoro è un momento propizio e aspettatevi delle risposte a dei quesiti rimasti in sospeso a lungo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 maggio 2023), in amore ci sarà modo di superare un momento difficile mentre i single del segno dovranno lasciarsi un po’ più andare. Sul lavoro ottimo momento per i contatti.

GEMELLI

Cari Gemelli, arrivano belle emozioni dal punto di vista sentimentale per tutti quelli che hanno voglia di innamorarsi. Sul lavoro attenzione alle polemiche e ai conflitti. Qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote, rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, l’umore è un po’ ballerino a causa di una Venere abbastanza nervosa e di una luna contraria. Sul lavoro bisogna stare calmi e affidarsi alla pazienza. In arrivo belle soddisfazioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 maggio 2023), le stelle sono dalla vostra parte e regalano emozioni, quindi apritevi e lasciatevi andare. Sul lavoro questa è una giornata molto produttiva. Continuate così perché Giove vi sostiene. Andate dritti per i vostri piani.

VERGINE

Cari Vergine, c’è qualche decisione da prendere in amore in questi giorni quindi riflettete bene su quello che volete. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma avete delle idee buone. Datevi delle priorità e non fatevi prendere dall’ansia se avete troppi impegni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: con queste stelle potete ottenere grandi cose, approfittatene.