Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durane la giornata di oggi – 24 febbraio – evitate polemiche o situazioni scomode in amore che finirebbero solo per incasinare un po’ tutto. Per quanto riguarda il lavoro, bene i rapporti con i collaboratori, ma anche ottime occasioni per chi ha dovuto far fronte in questo periodo drammatico a tante difficoltà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi -24 febbraio 2021 -, vivrete un pomeriggio piuttosto sottotono a livello sentimentale. Sfruttate bene la mattinata se dovete fare scelte importanti in amore o chiarirvi con il partner. Capitolo lavoro: valutate con cautela eventuali proposte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, bene i contatti e i rapporti di lavoro soprattutto durante il pomeriggio. Ci sono inoltre ottime notizie per i sentimenti, grazie ad un quadro astrale favorevole. Per quanto concerne il lavoro, Giove in buon aspetto porta nuove iniziative e opportunità da valutare con attenzione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il pomeriggio di oggi sarà decisamente migliore della mattinata… In amore potrete risolvere problemi di lunga data. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono nuove proposte in arrivo. Belle idee per chi ha un’attività in proprio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, in amore ci sono tanti problemi da risolvere. Cercate di tenere lontane le persone che vi fanno innervosire. Meglio evitare minestre riscaldate, e se avete un partner non è il caso di riallacciare certi rapporti. Capitolo lavoro: non mancano le polemiche, ma con la vostra diplomazia risolverete tutto. Tranquilli.

PESCI

Cari Pesci, ottime notizie per i sentimenti, in particolare durante la mattinata. Sul lavoro potreste trovarvi al centro di una discussione: cercate di chiarire entro la serata per non prolungare inutilmente spiacevoli litigi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: potete finalmente chiarire litigi con il partner avvenuti di recente e non. Bene il lavoro.

