Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore vi sentite tra due fuochi: da una parte avete l’occasione di vedere buoni amici e trascorrere con loro bei momenti, in modo da rigenerare il cuore e la mente; dall’altra sentite la pressione di dover portare a termine un lavoro o un progetto importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 febbraio 2023), vorreste che le cose fossero un po’ meno complicate e più semplici di quello che sono, è vero che siete abituati al caos e alle complicazioni e ultimamente i desideri che avete portano più nella direzione della confusione però serve un equilibrio per evitare di perdere il controllo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quando la giornata è finita, rivedete le cose che avete fatto e quelle che non avete fatto, perché è molto probabile che abbiate dimenticato qualcosa di importante. A lavoro vi attende un problema inaspettato. Cercate di risolvere tutto nel minor tempo possibile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, abbonarsi al sacrificio come stile di vita non sempre dà i risultati sperati. In questi giorni sentirete che gli sforzi che state facendo non sono apprezzati e vi farà male. Le discussioni con gli altri stanno diventando quasi una consuetudine… Cercate di ritrovare la calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 febbraio 2023), cercate di essere un po’ più flessibili e comprensivi. Nel corso delle prossime ore sarete facili bersagli delle critiche degli altri per un errore commesso di recente. Cercate di portare pazienza, evitate di sbottare…

PESCI

Cari Pesci, fino a quando non supererete la crisi emotiva in cui siete immersi, non riuscirete a fare in modo che le cose vadano bene per voi al lavoro. L’ignoranza dei vostri avversari li metterà nelle vostre mani. Approfittate dei vostri vantaggi per rafforzare la vostra posizione di dominio, ma senza fare battute inutili.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: l’ignoranza dei vostri avversari li metterà nelle vostre mani.