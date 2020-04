Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 22 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo è un periodo in cui siete soggetti a un forte stress. Avete accumulato tensione e non riuscite a smaltirla, ci vorrà un po’ di tempo. Abbiate fiducia. Però dovete chiudere tutte quelle situazione che vi generano ansia altrimenti ci vorrà molto di più…

SCORPIONE

Cari Scorpione, fino a fine aprile l’amore non sarà splendido anzi, vi troverete a fronteggiare alcuni problemi. E’ un periodo di trasformazioni, ma non solo negative e dolorose. Sul lavoro la situazione è in via di miglioramento.

SAGITTARIO

Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi – 22 aprile -potreste riuscire a iniziare un cammino di cambiamento, che sarà davvero positivo per il vostro futuro sentimentale e professionale. Sul lavoro le cose vanno bene, soprattutto grazie a un buon transito di Saturno e Venere. Avanti così.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi avrete qualche incertezza a livello sentimentale e vi sentirete frustrati. In più si aggiungerà anche un po’ di stanchezza fisica, quindi cercate di trovare del tempo per riposarvi e rimettervi in sesto anche psicologicamente.

ACQUARIO

Cari Acquario, il periodo è particolarmente impegnato, soprattutto a livello lavorativo. Sembra non esserci respiro, eppure tutto questo è comunque impegno che vi sarà ripagato. Resistete. Tenete duro. Fidatevi.

PESCI

Cari Pesci, Venere si è messa d’impegno e anche nella giornata di oggi – 22 aprile – vi spingerà a porvi degli interrogativi, soprattutto se sentimentalmente siete scissi tra due persone e non sapete decidervi. Fatelo presto, prima di rovinare entrambe le situazioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: oggi potreste riuscire a iniziare un cammino di cambiamento che sarà davvero positivo per il vostro futuro sentimentale e professionale. Giornata positiva.

