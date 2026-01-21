Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 21 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa settimana capisci che a volte l’equilibrio passa dal fare una scelta netta. In amore c’è bisogno di autenticità: basta compiacere per paura di perdere qualcuno. Chi ti ama, ti vuole per come sei. Sul lavoro si aprono nuove prospettive, soprattutto legate a collaborazioni o cambi di ruolo. È il momento di credere di più in te stesso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 gennaio 2026), settimana intensa, come sai essere tu. Emozioni forti, intuizioni profonde, ma anche qualche tensione da gestire. In amore non accetti più mezze verità: o tutto o niente. Attenzione però a non essere troppo drastico. Sul lavoro c’è una sfida importante che può portarti lontano, se smetti di dubitare delle tue capacità. Usa l’istinto, ma senza perdere il controllo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, basta correre senza sapere dove andare. In amore sei più selettivo: vuoi qualcuno che cammini al tuo fianco, non che ti trattenga. Sul lavoro arrivano opportunità interessanti, ma devi essere pronto a metterti in gioco davvero. È una settimana che può segnare una svolta, se segui ciò che ti accende dentro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo ti invita a dosare le forze. In amore c’è bisogno di tempo e comprensione: non tutto si risolve con la logica. Sul lavoro sei affidabile come sempre, ma ora devi pensare anche a ciò che ti fa stare bene, non solo a ciò che devi fare. Un piccolo cambiamento può portare grandi benefici.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 gennaio 2026), settimana di idee, intuizioni e voglia di rompere gli schemi. L’Acquario sente che qualcosa sta cambiando, dentro e fuori. In amore hai bisogno di stimoli nuovi, ma anche di connessione vera. Evita distacchi improvvisi solo per paura di coinvolgerti. Sul lavoro c’è fermento: progetti innovativi, nuove collaborazioni, ma serve concretezza. Sogna, sì, ma poi agisci.

PESCI

Cari Pesci, siete più sensibili del solito, ma anche più lucidi. Stai capendo cosa vuoi davvero e cosa no. In amore c’è bisogno di dolcezza, ma anche di chiarezza: non idealizzare troppo chi non è pronto a darti ciò che meriti. Sul lavoro c’è una fase di assestamento, ma non di stallo. Fidati delle tue sensazioni: il tuo intuito, ora, è una bussola preziosa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete più sensibili del solito, ma anche più lucidi.