Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 20 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 20 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite un forte bisogno di comprensione e vicinanza emotiva, ma in certi giorni sembrerà che il mondo intorno a voi sia spesso in conflitto con i vostri desideri più profondi. Per quanto riguarda il lavoro, la fatica che sentite non è solo un’impressione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 agosto 2025), con Venere favorevole l’amore si tinge di colori accesi: le emozioni sono forti e la passione è protagonista. Capitolo lavoro: il cielo è dalla vostra parte e premia chi si muove con coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere torna amica dalla prossima settimana di questo agosto, amplifica il desiderio di amare e di essere amati, vi farete sentire positivi e aperti alle emozioni. Capitolo lavoro: dopo una fase lunga, dopo un picco massimo vissuto nel mese di luglio, le cose si muovono lentamente ma nella direzione giusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana si apre con la necessità di non agitare troppo le acque. Questo è un periodo in cui le relazioni di lunga data entrano in una fase di revisione. Lavoro? Non tutto ripartirà subito di slancio. Ora è il momento di non mollare e di continuare ad essere flessibili.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 agosto 2025), i sentimenti sono spinti da Marte, attenzione se state vivendo una storia agitata da tempo. Capitolo lavoro: il cielo è attivo: Marte continua a regalarvi intuizioni brillanti e una marcia in più rispetto agli altri.

PESCI

Cari Pesci, Venere continua ad essere amica. Il cielo mette di fronte a una fase di cambiamento: potreste sentire il bisogno di realizzare finalmente i vostri desideri più profondi, ascoltate il vostro cuore senza lasciarvi frenare dalle incertezze. Per quanto riguarda il lavoro, fine mese fondamentale, opportuno riorganizzare le idee e fissare con chiarezza gli obiettivi che volete raggiungere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Venere continua ad essere amica. Il cielo mette di fronte a una fase di cambiamento.